Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом

Программа 26-го тура УПЛ началась матчем между «Полтавой" и "Кривбассом». Команда Патрика ван Леувена в прошлом туре выдала один из самых результативных матчей в истории чемпионата, проиграв «Динамо» 5:6, хотела порадовать себя положительным результатом в игре с аутсайдером.

Что касается кадровых изменений в составах, то коуч «Полтавы» Матвийченко сделал четыре замены, выпустив Веремиенко, Савенкова, Даниленко и Вивдича вместо Белошевского, Уханя, Плахтыря и Галенкова. Его визави ван Леувен совершил аналогичное количество изменений: Бекаваца, Джонса, Араухо и Мулика поменяли Дибанго, Рохас, Сек и Парако.

Уже на старте матча «Кривбасс» открыл счет. Парако поймал на ошибке Пидлепича, который отдавал пас назад и разобрался с Минчевым. Прошло несколько минут, и криворожцы забили еще один мяч. Мендоза без всякого сопротивления подал на дальнюю штангу, где Сек, которому дали слишком много пространства, пробил между ног голкиперу.

Но потом случилось такое, что болельщикам никак не пришло в голову: «Полтава» сделала камбэк. Буквально в следующей атаке после второго гола гостей Коцюмака отыграл один мяч, а через четыре минуты Сухоручко после навеса Сада пробил головой без шансов для Кемкина.

«Полтава», окрыленная успехом, побежала забивать третий мяч, и добилась своего. Подопечные Матвийченко отобрали мяч на чужой половине поля и вывели Одарюка на ударную позицию, но ему помешал забить Кемкин, однако гости проморгали Сада на добивании, который мощно вколотил сферу в ворота гостей.

В течение тайма команды обменялись опасными моментами, но Кемкин не дал Сухоручко сделать дубль, а Минчев совершил чудо-сейв после удара в упор от Сека, переведя «круглого» в штангу. Казалось, что такой зрелищный тайм должен продолжаться, но в дело вмешалась воздушная тревога, из-за чего матч затянулся почти на 2 часа. После обновления игры отличный шанс сравнивать счет имел Виливальд, но центрбек криворожцев не попал в ворота из пределов вратарской.

После перерыва уже активизировался «Кривбасс», и стал все чаще угрожать воротам «Полтавы», но удары Мендозы, Бара Лина и Шевченко не приносили успеха. Реальную возможность забивать имел Парако, но Минчев в прыжке ликвидировал угрозу. Подопечные ван Леувена продолжали держать в напряжении соперников и даже сравняли счет, но у Рохаса зафиксировали офсайд.

Вскоре «Кривбасс» все же сравнял счет, сделав это по всем правилам. Мендоза прекрасно ассистировал Бару Лину, который переиграл Минчева. Гости также могли претендовать на победу, и затолкали сферу в ворота, усилиями Виливальда, но арбитр отменил взятие ворот, ведь в момент результативного навеса Задерака нарушил правила.

Таким образом, данная ничья для «Кривбасса» стала 200-й в рамках УПЛ, в то время «Полтава» не может выиграть уже 12 поединков подряд. Следует отметить, что команды превзошли результат поединка первого круга, когда оба коллектива сыграли вничью 2:2.

В следующем туре «Кривбасс» 8 мая примет «Карпаты», а «Полтава» 10 мая встретится с «Шахтером».

Украинская Премьер-лига. 26-й тур

«Полтава» - «Кривбасс» - 3:3

Голы: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 – Парако, 2, Сек, 7, Бар Лин, 85

Предупреждения: Даниленко, 12, Минчев, 90+2, Кобзарь, 90+4 – Юрчец, 29

«Полтава»: Минчев – Коцюмака, Веремиенко, Пидлепич, Савенков – Даниленко, Дорошенко (Плахтырь, 88) – Вівдич, Сад (Кобзарь, 81), Одарюк – Сухоручко (Марусич, 81)

«Кривбасс»: Кемкин – Дибанго, Рохас, Виливальд, Юрчец – Бар Лин, Шевченко (Мулик, 86), Задерака – Мендоза, Парако, Сек (Герберт, 67)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион: «Звезда» имени С. Березкина (Кропивницкий)