Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Премьер-лига
Полтава
01.05.2026 15:30 – FT 3 : 3
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 мая 2026, 19:06 | Обновлено 01 мая 2026, 19:23
1257
24

Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом

Новичок УПЛ переломил ход игры, уступая в два мяча, но не сумел удержать победу

СК Полтава

Программа 26-го тура УПЛ началась матчем между «Полтавой" и "Кривбассом». Команда Патрика ван Леувена в прошлом туре выдала один из самых результативных матчей в истории чемпионата, проиграв «Динамо» 5:6, хотела порадовать себя положительным результатом в игре с аутсайдером.

Что касается кадровых изменений в составах, то коуч «Полтавы» Матвийченко сделал четыре замены, выпустив Веремиенко, Савенкова, Даниленко и Вивдича вместо Белошевского, Уханя, Плахтыря и Галенкова. Его визави ван Леувен совершил аналогичное количество изменений: Бекаваца, Джонса, Араухо и Мулика поменяли Дибанго, Рохас, Сек и Парако.

Уже на старте матча «Кривбасс» открыл счет. Парако поймал на ошибке Пидлепича, который отдавал пас назад и разобрался с Минчевым. Прошло несколько минут, и криворожцы забили еще один мяч. Мендоза без всякого сопротивления подал на дальнюю штангу, где Сек, которому дали слишком много пространства, пробил между ног голкиперу.

Но потом случилось такое, что болельщикам никак не пришло в голову: «Полтава» сделала камбэк. Буквально в следующей атаке после второго гола гостей Коцюмака отыграл один мяч, а через четыре минуты Сухоручко после навеса Сада пробил головой без шансов для Кемкина.

«Полтава», окрыленная успехом, побежала забивать третий мяч, и добилась своего. Подопечные Матвийченко отобрали мяч на чужой половине поля и вывели Одарюка на ударную позицию, но ему помешал забить Кемкин, однако гости проморгали Сада на добивании, который мощно вколотил сферу в ворота гостей.

В течение тайма команды обменялись опасными моментами, но Кемкин не дал Сухоручко сделать дубль, а Минчев совершил чудо-сейв после удара в упор от Сека, переведя «круглого» в штангу. Казалось, что такой зрелищный тайм должен продолжаться, но в дело вмешалась воздушная тревога, из-за чего матч затянулся почти на 2 часа. После обновления игры отличный шанс сравнивать счет имел Виливальд, но центрбек криворожцев не попал в ворота из пределов вратарской.

После перерыва уже активизировался «Кривбасс», и стал все чаще угрожать воротам «Полтавы», но удары Мендозы, Бара Лина и Шевченко не приносили успеха. Реальную возможность забивать имел Парако, но Минчев в прыжке ликвидировал угрозу. Подопечные ван Леувена продолжали держать в напряжении соперников и даже сравняли счет, но у Рохаса зафиксировали офсайд.

Вскоре «Кривбасс» все же сравнял счет, сделав это по всем правилам. Мендоза прекрасно ассистировал Бару Лину, который переиграл Минчева. Гости также могли претендовать на победу, и затолкали сферу в ворота, усилиями Виливальда, но арбитр отменил взятие ворот, ведь в момент результативного навеса Задерака нарушил правила.

Таким образом, данная ничья для «Кривбасса» стала 200-й в рамках УПЛ, в то время «Полтава» не может выиграть уже 12 поединков подряд. Следует отметить, что команды превзошли результат поединка первого круга, когда оба коллектива сыграли вничью 2:2.

В следующем туре «Кривбасс» 8 мая примет «Карпаты», а «Полтава» 10 мая встретится с «Шахтером».

Украинская Премьер-лига. 26-й тур

«Полтава» - «Кривбасс» - 3:3

Голы: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 – Парако, 2, Сек, 7, Бар Лин, 85

Предупреждения: Даниленко, 12, Минчев, 90+2, Кобзарь, 90+4 – Юрчец, 29

«Полтава»: Минчев – Коцюмака, Веремиенко, Пидлепич, Савенков – Даниленко, Дорошенко (Плахтырь, 88) – Вівдич, Сад (Кобзарь, 81), Одарюк – Сухоручко (Марусич, 81)

«Кривбасс»: Кемкин – Дибанго, Рохас, Виливальд, Юрчец – Бар Лин, Шевченко (Мулик, 86), Задерака – Мендоза, Парако, Сек (Герберт, 67)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион: «Звезда» имени С. Березкина (Кропивницкий)

По теме:
Павел МАТВИЙЧЕНКО: «Был счет 0:2, но команда имеет характер»
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Кривбасс Кривой Рог Полтава - Кривбасс отчеты
Дмитрий Телицын
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 01 мая 2026, 00:12 19
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт

Ребров отказался от предложения

На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Бокс | 01 мая 2026, 06:02 10
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине

Социальная сеть X ограничила доступ к части контента на странице чемпиона

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Футбол | 01.05.2026, 09:38
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Футбол | 01.05.2026, 16:48
Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Футбол | 01.05.2026, 11:15
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Шахтер сыграл хорошо. Но КП все равно добыл победу малой кровью
Комментарии 24
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Жалко Полтаву, скільки матчів вигравали і не втримали перемогу. Дуже дивно.
Ответить
+2
За 16хв команди забили 5 голів "меня терзают смутньіе сомнения" на рахунок прозорості)
Ответить
+1
Браво Полтава! Жаль не удержали победу.
Ответить
+1
Кто то может обьяснить зачем на поле судьи, если за них все решает VAR. А бездельников с флажками вообще давно надо убрать, видит нарушение но не фиксирует.  За что им платят деньги? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
щось в КРивбаса не все гуд з захистом, то від ДК за матч 5 банок пустили, то від Полтави 3 за 8 хвилин , або хтось грає на контору
Ответить
0
Стадион "Звезда"
Лига Звёзд Украины🌠🇺🇦
1-я⭐Мендоса🇻🇪 с двумя ассистами. У гениального венесуэльского гроссмейстера уже 10+9.
2-я⭐Сад🇺🇦 Гол+ассист стали фундаментом камбэка полтавцев
3-я⭐Бар Лин🇮🇱 Спасительный гол. Мессия криворожан с земли обетованной 😇
Ответить
0
За скільки в арабських конторах давали T>2,5 в 1 таймі?
Ответить
0
Я так понял Полтава хочет абайти Александрию и играть стыки вместо Руха??
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Ну теперь КрКр на Карпатах отыграются за всю мазуту 
Ответить
0
Невероятный матч. Жаль, что два гола криворожцев отменили. Было бы 3-5 🙃
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Женіть нах цього клоуна нідерландського, він не має ніякого відношення до футболу.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
🔴⚪Кривбасс становится самой весёлой командой УПЛ😋 Будет интересно с ними сыграть, но мы тогда уж будем досрочными чемпионами😇
Ответить
-5
Показать Скрыть 6 ответов
Популярные новости
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем