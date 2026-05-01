Лидс убедительно переиграл Бернли и обезопасил себя от вылета из АПЛ

01 мая 2026, 23:59 | Обновлено 02 мая 2026, 00:08
У хозяев голы забили Антон Штах, Ноа Окафор, Доминик Калверт-Льюин

Вечером 1 мая Лидс уверенно обыграл Бернли в стартовом матче 35-го тура АПЛ.

Поединок на Элланд Роуд завершился со счетом 3:1, причем хозяева полностью контролировали ход игры.

На 8-й минуте Лидс открыл счет, отличился Антон Штаха. После перерыва хозяева увеличили преимущество. На 52-й минуте Ноа Окафор сделал счет 2:0, а еще через 4 минуты Доминик Калверт-Льюин довел его до разгромного (3:0).

Бернли удалось ответить, на 71-й минуте Лум Чауна сократил отставание, однако больше гостей не хватило.

Лидс обезопасил себя от вылета, набрав 43 очка (14-е место). Бернли уже досрочно выбыл из АПЛ (20 очков, 19-е место).

АПЛ. 35-й тур, 1 мая 2026

Лидс – Бернли – 3:1

Голы: Штах, 8, Окафор, 52, Калверт-Льюин, 56 – Чауна, 71

По теме:
Зона вылета все ближе. Жирона с Цыганковым проиграла Мальорке
История дня. В Нидерландах выдали супер-драму в борьбе за Эредивизи
Битва аутсайдеров. В Серии А определился первый клуб, вылетающий в Серию В
Лидс Бернли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Антон Штах Ноа Окафор Доминик Калверт-Льюин видео голов и обзор
Статистические расклады. Каковы шансы Шахтера получить путевку в основу ЛЧ
Футбол | 01 мая 2026, 19:23 24
Статистические расклады. Каковы шансы Шахтера получить путевку в основу ЛЧ
Статистические расклады. Каковы шансы Шахтера получить путевку в основу ЛЧ

Основное внимание – к греческому Олимпиакосу и шотландскому Рейнджерс

Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01 мая 2026, 09:03 20
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением

Клуб хочет пригласить президента Украины на финал Лиги конференций, если клуб туда выйдет

На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Бокс | 01.05.2026, 06:02
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 01.05.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
Футбол | 01.05.2026, 23:02
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
30.04.2026, 17:59 5
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 18
Футбол
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
30.04.2026, 20:10 1
Бокс
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
30.04.2026, 02:45
Бокс
