Лидс убедительно переиграл Бернли и обезопасил себя от вылета из АПЛ
У хозяев голы забили Антон Штах, Ноа Окафор, Доминик Калверт-Льюин
Вечером 1 мая Лидс уверенно обыграл Бернли в стартовом матче 35-го тура АПЛ.
Поединок на Элланд Роуд завершился со счетом 3:1, причем хозяева полностью контролировали ход игры.
На 8-й минуте Лидс открыл счет, отличился Антон Штаха. После перерыва хозяева увеличили преимущество. На 52-й минуте Ноа Окафор сделал счет 2:0, а еще через 4 минуты Доминик Калверт-Льюин довел его до разгромного (3:0).
Бернли удалось ответить, на 71-й минуте Лум Чауна сократил отставание, однако больше гостей не хватило.
Лидс обезопасил себя от вылета, набрав 43 очка (14-е место). Бернли уже досрочно выбыл из АПЛ (20 очков, 19-е место).
АПЛ. 35-й тур, 1 мая 2026
Лидс – Бернли – 3:1
Голы: Штах, 8, Окафор, 52, Калверт-Льюин, 56 – Чауна, 71
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Основное внимание – к греческому Олимпиакосу и шотландскому Рейнджерс
Клуб хочет пригласить президента Украины на финал Лиги конференций, если клуб туда выйдет