В пятницу, 1 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Лидс

Для «павлинов» первый сезон по возвращении в элиту складывается вполне неплохо. За 34 тура Премьер-лиги коллективу удалось набрать 40 очков, благодаря которым он сейчас находится на 15-й позиции турнирной таблицы. За 4 игры до завершения соревнований расстояние от зоны вылета довольно ощутимо – 6 зачетных пунктов.

В Кубке Англии «Лидс» также выступил неплохо, выбив оттуда «Вест Хэм», «Норвич», «Бирмингем» и «Дерби Каунти». Однако на стадии полуфинала клуб потерпел поражение против лондонского «Челси» со счетом 1:0.

Бернли

А вот сезон «бордовых» такими словами охарактеризовать нельзя. «Бернли» уже официально вылетел из Премьер-лиги – за 4 тура до завершения турнира расстояние от безопасной зоны составляет уже 16 очков. В общем, после 34 игр чемпионата Англии на балансе команды есть 20 зачетных пунктов, из-за чего она и находится на предпоследнем, 19 месте, опережая лишь «Вулверхемптон».

В Кубке Англии «Бернли» также не удивил, вылетев от перволигового «Мансфилда» на стадии 1/16 финала. До этого коллектив разгромил крепкий «Миллволл» со счетом 5:1.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, коллективы встречались между собой 4 раза. Дважды побеждал «Бернли» (в том числе в 1-м круге текущего сезона), 1 матч завершился вничью, а 1 выигрыш завоевал «Лидс».

Интересные факты

В 4/5 предыдущих матчах «Лидса» было забито более 2.5 гола.

«Бернли» пропустил 68 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Безвыигрышная серия «Бернли» продолжается уже 9 матчей подряд.

В каждом из 3 последних матчей «Лидс» сохранил ворота сухими.

Прогноз Sport.ua: победа «Лидса» с форой -1 и коэффициентом 1.55 по линии БК betking.