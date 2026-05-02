Англия02 мая 2026, 01:42 |
Лидс – Бернли – 3:1. Сохранили прописку. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
1 мая в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги «Лидс» принимал «Бернли».
Игра прошла на «Элланд Роуд» в Лидве и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Этой победой «павлины» гарантировали себе участие в следующем сезоне Английской Премьер-лиги.
Английская Премьер-лига 2025/26. 34-й тур, 27 апреля
Лидс – Бернли – 3:1
Голы: Штах, 8, Окафор, 52, Калверт-Льюин, 56 – Чауна, 71
Видеообзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|34
|22
|7
|5
|64 - 26
|02.05.26 19:30 Арсенал - Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал
|73
|2
|Манчестер Сити
|33
|21
|7
|5
|66 - 29
|04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест
|70
|3
|Манчестер Юнайтед
|34
|17
|10
|7
|60 - 46
|03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла
|61
|4
|Ливерпуль
|34
|17
|7
|10
|57 - 44
|03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
|58
|5
|Астон Вилла
|34
|17
|7
|10
|47 - 42
|03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла
|58
|6
|Брайтон
|34
|13
|11
|10
|48 - 39
|02.05.26 17:00 Ньюкасл - Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон
|50
|7
|Борнмут
|34
|11
|16
|7
|52 - 52
|03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут
|49
|8
|Челси
|34
|13
|9
|12
|53 - 45
|04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл
|48
|9
|Брентфорд
|34
|13
|9
|12
|49 - 46
|02.05.26 17:00 Брентфорд - Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон
|48
|10
|Фулхэм
|34
|14
|6
|14
|44 - 46
|02.05.26 19:30 Арсенал - Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм
|48
|11
|Эвертон
|34
|13
|8
|13
|41 - 41
|04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон
|47
|12
|Сандерленд
|34
|12
|10
|12
|36 - 45
|02.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон
|46
|13
|Кристал Пэлас
|33
|11
|10
|12
|36 - 39
|03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас
|43
|14
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47 - 52
|11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд
|43
|15
|Ньюкасл
|34
|12
|6
|16
|46 - 50
|02.05.26 17:00 Ньюкасл - Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл
|42
|16
|Ноттингем Форест
|34
|10
|9
|15
|41 - 45
|04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм
|39
|17
|Вест Хэм
|34
|9
|9
|16
|42 - 58
|02.05.26 17:00 Брентфорд - Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
|36
|18
|Тоттенхэм
|34
|8
|10
|16
|43 - 53
|03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
|34
|19
|Бёрнли
|35
|4
|8
|23
|35 - 71
|10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли
|20
|20
|Вулверхэмптон
|34
|3
|8
|23
|24 - 62
|02.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль
|17
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Лум Чауна (Бёрнли), асcист Джейдон Энтони.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Лидс), асcист Джейден Богл.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Стах (Лидс), асcист Яка Бийол.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 мая 2026, 17:07 13
Оказывается, вингера отстранили ещё в январе
Футбол | 01 мая 2026, 23:23 0
Энрике Макайя Маркес не пропускает чемпионаты мира с 1958 года
Футбол | 01.05.2026, 00:12
Футбол | 01.05.2026, 09:38
Бокс | 01.05.2026, 06:02
Комментарии 0
Популярные новости
30.04.2026, 07:35 19
01.05.2026, 09:03 21
01.05.2026, 10:07 2
01.05.2026, 04:02
01.05.2026, 04:02 7
30.04.2026, 16:40 4
30.04.2026, 11:36 4
30.04.2026, 17:59 5