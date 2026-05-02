1 мая в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги «Лидс» принимал «Бернли».

Игра прошла на «Элланд Роуд» в Лидве и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Этой победой «павлины» гарантировали себе участие в следующем сезоне Английской Премьер-лиги.

Английская Премьер-лига 2025/26. 34-й тур, 27 апреля

Лидс – Бернли – 3:1

Голы: Штах, 8, Окафор, 52, Калверт-Льюин, 56 – Чауна, 71

