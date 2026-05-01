Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера: «В тактическом аспекте «горняки» были беспомощными»
Лига конференций
01 мая 2026, 14:42 | Обновлено 01 мая 2026, 14:43
Экс-игрок Шахтера: «В тактическом аспекте «горняки» были беспомощными»

Сергей Ященко считает, что в Кракове «Шахтер» не создал проблем «Кристал Пэлас»

ФК Шахтер

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало дончанам дать бой английскому клубу «Кристал Пэлас» в первом полуфинальном матче Лиги конференций, который в Кракове завершился победой лондонцев – 3:1:

– К сожалению, приходится констатировать, что «Шахтер» оказался не готов к противостоянию с визави такого уровня. Как еще можно объяснить действия команды, которая в ключевые моменты позволяет оппоненту воспользоваться своими уязвимыми местами?

– Что именно вы имеете в виду?

– Прежде всего, отсутствие концентрации. Создалось впечатление, что «горняки» забыли прописную истину: на таком уровне нужно включаться в борьбу со стартовым свистком. Раскачкой номинальных хозяев гости воспользовались уже на 21-й секунде, когда после двухходовки пробились к воротам Дмитрия Ризныка и открыли счет. Во-вторых, «горняки» явно не ожидали, что лондонцы будут так низко обороняться. При таких обстоятельствах катание мяча на дальних подступах к штрафной было разве что для статистики. Без дальних ударов, обострений на флангах, вертикальных передач это игровое преимущество было малоэффективным.

– Но когда в начале второго тайма Олег Очеретько сравнял счет, то создалось впечатление, что худшее для «Шахтера» уже позади.

– Дончане отыгрались после наигранной комбинации – именно так нужно было поступать сразу после пропущенного мяча в дебюте. Этого не вышло. Самое интересное, что после того, как забил Очеретько, то, образно говоря, коса нашла на камень. Потому что гости сумели добавить, к чему «горняки» оказались не готовы.

– Не могло не удивлять, что паника в рядах «Шахтера» начала возникать даже после элементарных вбросов из аута.

– Знаете, создалось впечатление, что «горняки» вообще не знали об этом грозном «оружии» лондонцев. Согласен, по антропометрии гости имели ощутимое преимущество, но благодаря подстраховке, игре на опережение можно было избегать этих провалов в обороне. Хорошо, что несколько раз выручил Дмитрий Ризнык, иначе не обошлось бы без разгрома.

– Вратарю «Шахтера» можно было только посочувствовать, когда защитники бросали его на произвол судьбы.

– То, что у «Шахтера» проблемный центр обороны ни для кого не секрет. И если в УПЛ это еще не так сильно бросается в глаза, то на международной арене практически каждая ошибка наказывается. Вспомните, как гости забивали в третий раз. В центре поля грубо позиционно ошибся Валерий Бондарь, гости стремительно выбежали в контратаку, легко обыграв Николая Матвиенко, а затем и Ризныка.

– Тогда чего ожидаете от ответного матча на следующей неделе в Лондоне?

– Не буду оригинальным, если скажу, что шансы «Шахтера» на выход в финал скудны. «Кристал Пэлас» в тактическом плане гораздо гибче, умеет терпеть и в нужный момент может добавить. К тому же на стороне лондонцев будет безумная поддержка двенадцатого игрока. Все же, как говорится, надежда умирает последней. Возможно, если «Шахтер» забьет быстрый гол, сумеет вернуть интригу.

– А то, что уже скоро «Шахтер» сыграет в УПЛ с «Динамо», может как-то повлиять на ход событий в лондонском поединке?

– Я бы вообще на это не обращал внимания. У «Шахтера» длинная скамейка запасных, и есть кому заменить лидеров, которые пропустят украинское классическое в Киеве. Тем более, что на внутренней арене у «горняков» есть запас прочности.

По теме:
Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер еще не чемпион. Этот клуб УПЛ очень приятно радует»
Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера
Комментатор АПЛ: «Шахтер мог и не проиграть, но...»
Лига конференций инсайд Мнение эксперта Шахтер Донецк Кристал Пэлас Шахтер - Кристал Пэлас Сергей Ященко
Андрей Писаренко
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01 мая 2026, 08:23 9
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения

Подписан меморандум о сотрудничестве с Нидерландами

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01 мая 2026, 07:38 17
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя

Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
Футбол | 01.05.2026, 09:32
Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
Йожеф САБО: «Какое там неплохо? Я впервые вижу, чтобы они так играли»
УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
Футбол | 01.05.2026, 12:51
УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01.05.2026, 09:03
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
30.04.2026, 02:45
Бокс
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 108
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем