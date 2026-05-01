Экс-игрок Шахтера: «В тактическом аспекте «горняки» были беспомощными»

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало дончанам дать бой английскому клубу «Кристал Пэлас» в первом полуфинальном матче Лиги конференций, который в Кракове завершился победой лондонцев – 3:1:

– К сожалению, приходится констатировать, что «Шахтер» оказался не готов к противостоянию с визави такого уровня. Как еще можно объяснить действия команды, которая в ключевые моменты позволяет оппоненту воспользоваться своими уязвимыми местами?

– Что именно вы имеете в виду?

– Прежде всего, отсутствие концентрации. Создалось впечатление, что «горняки» забыли прописную истину: на таком уровне нужно включаться в борьбу со стартовым свистком. Раскачкой номинальных хозяев гости воспользовались уже на 21-й секунде, когда после двухходовки пробились к воротам Дмитрия Ризныка и открыли счет. Во-вторых, «горняки» явно не ожидали, что лондонцы будут так низко обороняться. При таких обстоятельствах катание мяча на дальних подступах к штрафной было разве что для статистики. Без дальних ударов, обострений на флангах, вертикальных передач это игровое преимущество было малоэффективным.

– Но когда в начале второго тайма Олег Очеретько сравнял счет, то создалось впечатление, что худшее для «Шахтера» уже позади.

– Дончане отыгрались после наигранной комбинации – именно так нужно было поступать сразу после пропущенного мяча в дебюте. Этого не вышло. Самое интересное, что после того, как забил Очеретько, то, образно говоря, коса нашла на камень. Потому что гости сумели добавить, к чему «горняки» оказались не готовы.

– Не могло не удивлять, что паника в рядах «Шахтера» начала возникать даже после элементарных вбросов из аута.

– Знаете, создалось впечатление, что «горняки» вообще не знали об этом грозном «оружии» лондонцев. Согласен, по антропометрии гости имели ощутимое преимущество, но благодаря подстраховке, игре на опережение можно было избегать этих провалов в обороне. Хорошо, что несколько раз выручил Дмитрий Ризнык, иначе не обошлось бы без разгрома.

– Вратарю «Шахтера» можно было только посочувствовать, когда защитники бросали его на произвол судьбы.

– То, что у «Шахтера» проблемный центр обороны ни для кого не секрет. И если в УПЛ это еще не так сильно бросается в глаза, то на международной арене практически каждая ошибка наказывается. Вспомните, как гости забивали в третий раз. В центре поля грубо позиционно ошибся Валерий Бондарь, гости стремительно выбежали в контратаку, легко обыграв Николая Матвиенко, а затем и Ризныка.

– Тогда чего ожидаете от ответного матча на следующей неделе в Лондоне?

– Не буду оригинальным, если скажу, что шансы «Шахтера» на выход в финал скудны. «Кристал Пэлас» в тактическом плане гораздо гибче, умеет терпеть и в нужный момент может добавить. К тому же на стороне лондонцев будет безумная поддержка двенадцатого игрока. Все же, как говорится, надежда умирает последней. Возможно, если «Шахтер» забьет быстрый гол, сумеет вернуть интригу.

– А то, что уже скоро «Шахтер» сыграет в УПЛ с «Динамо», может как-то повлиять на ход событий в лондонском поединке?

– Я бы вообще на это не обращал внимания. У «Шахтера» длинная скамейка запасных, и есть кому заменить лидеров, которые пропустят украинское классическое в Киеве. Тем более, что на внутренней арене у «горняков» есть запас прочности.