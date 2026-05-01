  4. Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
01 мая 2026, 13:50 | Обновлено 01 мая 2026, 14:57
О поражении «Шахтера» от «Кристал Пэлас» (1:3) в первом полуфинальном матче Лиги конференций эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал легендарный защитник «горняков» Александр Кучер, за плечами которого почти 300 матчей в футболке донетчан.

– Александр, каким будет ваше резюме матча «Шахтер» – «Кристал Пэлас»?
– Предполагалось, что «Кристал Пэлас» будет действовать на контратаках. Так оно и вышло. Англичане в этом компоненте игры преуспели. Борьба, вертикальный футбол, быстрые атаки – все было у них на высшем уровне. «Шахтеру» было сложно что-то этому противопоставить. Первый и третий голы стали показательными: при потере мяча соперник сразу включился и быстро доставлял мяч в зону, откуда можно было поражать ворота.

В желании «горнякам» не откажешь, но одного желания мало. Подавляющий контроль мяча не помог. Англичане закрылись, компактно оборонялись, поэтому найти щель в таких построениях было крайне сложно. Мяч не очень быстро передвигался возле штрафной «Кристал Пэлас».

– В пропущенных мячах сказался класс соперника или была слабая концентрация в обороне «Шахтера»?
– В первом голе нужно было переключаться на Сарра, сопровождать его, а все внимание было на мяче. А в третьем мяче Бондар не смог перехватить мяч, и тут же пошла быстрая атака, завершившаяся точным ударом нападающего англичан.

– Теперь шансы «Шахтера» на выход в финал становятся практически нулевыми?
– Не сказал бы. В футболе всякое бывает. Отыграть два мяча – это не три и не четыре, поэтому будем надеяться и верить, что у нашей команды получится сотворить маленькое чудо.

– Кто из игроков «Шахтера» сыграл ниже своих возможностей?
– «Горняки» провели достойный матч, шли вперед, старались, но не стоит забывать и об уровне игроков «Кристал Пэлас». Ошибки, которые допускает соперник, они сразу используют. Я не хотел бы переходить на личности. Есть поражение и эту ситуацию нужно исправлять всей командой. Как это лучше сделать, знает только главный тренер.

– Перед ответным матчем с «Кристал Пэлас» «Шахтер» ждет «Динамо». Арда Туран пожертвует этим поединком в чемпионате?
– Нет. Все понимают, что это за игра. Это главная афиша украинского футбола. У «Шахтера» по большому счету есть два равноценных состава, поэтому верю, что данное противостояние будет в лучших традициях Класико.

Ещё раз, т.к. об этом уже писал: у ржавых ОДИН удар в створ ворот и НИ ОДНОГО голевого момента у ворот КП. И - если бы не потрошитель - счёт должен был быть как минимум 5:1 в пользу англичан. Жду продолжения унизительной порки шахтера в Англии
Я не розумію на віщо купляти ціх розпіаренних 🇧🇷 яки не в змозі влучити
у ворота!                                                              І мене вразило як гравці К.П. чітко на контратаках завжди перебігали захист наших хлопців ! Це був якійсь треш! 
І ці передачі,просто вибачте піздец.
