Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный эксперт дал оценку матчу Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Лига конференций
01 мая 2026, 09:36 | Обновлено 01 мая 2026, 09:46
1469
5

Известный эксперт дал оценку матчу Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас

Олег Федорчук считает, что это был лучший матч «горняков» на евроарене в нынешнем сезоне

Шахтер. Шахтер – Кристал Пэлас

В первом полуфинальном матче лиги конференций «Шахтер» уступил «Кристал Пэлас» – 1:3, что теперь заметно снижает шансы украинской команды на выход в финал турнира. Итог матча в Кракове подвел тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– До игры я предполагал, что «Шахтер» проиграет в один мяч, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua, – но я не думал, что «горняки» будут действовать так дерзко и смело. Со стороны украинской команды мы увидели открытый футбол, такой, примерно, как это было в поединке «Баварии» и «ПСЖ». По качеству эту игру однозначно можно записать в актив «Шахтера».

Не стоит забывать, что «горняки» играл против команды, которая выступает в лучшей лиге мира. При этом стоимость «Кристал Пэлас» выше, чем всех команд украинской Премьер-лиги вместе взятых.

Тем не менее, считаю, что это была лучшая еврокубковая игра подопечных Арды Турана в нынешнем сезоне. Просто соперник был сильнее.

Что мне не понравилось, так это малое количество ударов в створ ворот, точнее, он был только один, когда забивался гол. «Горняки» у ворот соперника не смогли переигрывать защитников соперника. В штрафную мяч доставлялся много раз, напряжения хватало, а вот с завершением были проблемы.

По теме:
Олег Федорчук Шахтер Донецк Лига конференций Арда Туран Кристал Пэлас Мнение эксперта
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Де він там якість побачив . Отримали на перших секудах якісний гол у власні ворота 
Ответить
+2
Та ти шо?А я от гадаю,шо з АЗ коли перемогли от то і був пік можливостей.Тоді бразильці самбу танцювали,а вчора так собі було.Без вогню бля.На троєчку з минусом.Хоча для файер плей та справедливості ради,рахунок повинен був би бути 2-1   на користь англів.3- й гол це вже трагедія.Ну далі подивимося.Щє є гра.А м'яч круглий.Бажаю Шахтарю забити гол у Англії на 21 секунді матчу,а там може і попре.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Один удар в створ и не единого голевого момента. В то время, как из всех углов вытаскивал потрошитель. На самом деле должно было быть 1:5
Ответить
0
Ну и КП играл как против МС. А не как дома с Бернли 2:3. Да и польский стадион для англичан как филиал домашнего. Ведь поляки были рады болеть против обидчика их Леха.
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем