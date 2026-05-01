Известный эксперт дал оценку матчу Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас

В первом полуфинальном матче лиги конференций «Шахтер» уступил «Кристал Пэлас» – 1:3, что теперь заметно снижает шансы украинской команды на выход в финал турнира. Итог матча в Кракове подвел тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– До игры я предполагал, что «Шахтер» проиграет в один мяч, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua, – но я не думал, что «горняки» будут действовать так дерзко и смело. Со стороны украинской команды мы увидели открытый футбол, такой, примерно, как это было в поединке «Баварии» и «ПСЖ». По качеству эту игру однозначно можно записать в актив «Шахтера».

Не стоит забывать, что «горняки» играл против команды, которая выступает в лучшей лиге мира. При этом стоимость «Кристал Пэлас» выше, чем всех команд украинской Премьер-лиги вместе взятых.

Тем не менее, считаю, что это была лучшая еврокубковая игра подопечных Арды Турана в нынешнем сезоне. Просто соперник был сильнее.

Что мне не понравилось, так это малое количество ударов в створ ворот, точнее, он был только один, когда забивался гол. «Горняки» у ворот соперника не смогли переигрывать защитников соперника. В штрафную мяч доставлялся много раз, напряжения хватало, а вот с завершением были проблемы.