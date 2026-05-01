  4. Мудрик стал жертвой проклятия. В Англии нашли причину неудач украинца
01 мая 2026, 14:58 |
Мудрик стал жертвой проклятия. В Англии нашли причину неудач украинца

Левый фланг в «Челси» проклят

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Новость о максимальном сроке дисквалификации украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика вызвала в Англии новую волну обсуждений хронических проблем лондонского клуба.

Футбольный обозреватель Daily Mail Киран Гилл обратил внимание на настоящее «проклятие» левого фланга «Челси», жертвами которого, кроме Мудрика, успели стать сразу несколько игроков «синих».

«Левый фланг практически проклят для «Челси».

Михаил Мудрик: стоил 89 миллионов фунтов стерлингов, теперь отстранен от футбола за неудачный допинг-тест, не играл с 28 ноября 2024 года.

Рахим Стерлинг: стоил 50 миллионов фунтов стерлингов, был отправлен в резерв, покинул команду по соглашению о досрочном расторжении контракта.

Джейдон Санчо: перешел в аренду, клуб заплатил 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы не подписывать с ним контракт после его единственного сезона в синей форме.

Джейми Гиттенс: стоимость 52 миллиона фунтов стерлингов, ни одного гола в Премьер-лиге, две голевые передачи, травмирован с января.

Алехандро Гарначо: был приобретен у «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов фунтов стерлингов. В последнем матче против «Лидса» болельщики аплодисментами встретили его замену на Палмера. Гарначо кажется приятным парнем, но он не создан для «Челси». Этим летом его должны продать»

Проклятый Михаил. Надо менять амплуа на защитника, а может вратарь... 
