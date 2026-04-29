Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Вингер Челси дисквалифицирован на 4 года
Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика на 4 года за употребление допинга, сообщает авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.
По информации источника, именно по этой причине 25-летний футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). В настоящее время его апелляция находится на рассмотрении.
Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. В его организме обнаружили запрещенное вещество, но сам игрок утверждает, что сознательно ничего не принимал.
До дисквалификации в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
🚨 Exclusive: The FA have handed Mykhailo Mudryk a four-year ban. Now being appealed in CAS. https://t.co/dvo8sKjK65— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 29, 2026
"Стало відомо, коли Мудрик повернеться після дискваліфікаціїУкраїнець може повернутися на початку наступного сезону".
Погба також дали 4.
Через апеляцію буде 2.
Тому вже цього року у листопаді максимально повернення
Зараз перевірив, Мудрик з рашистською лярдою розбігся після того як попався на допінгу. " Нє поддрєржала парня в труднкю мінуту". Висновки робіть самі.
Що тут обговорювати