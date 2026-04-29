Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок

Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика на 4 года за употребление допинга, сообщает авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, именно по этой причине 25-летний футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). В настоящее время его апелляция находится на рассмотрении.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. В его организме обнаружили запрещенное вещество, но сам игрок утверждает, что сознательно ничего не принимал.

До дисквалификации в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.