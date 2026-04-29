Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Англия
8810
53

Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок

Вингер Челси дисквалифицирован на 4 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика на 4 года за употребление допинга, сообщает авторитетный британский журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, именно по этой причине 25-летний футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). В настоящее время его апелляция находится на рассмотрении.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. В его организме обнаружили запрещенное вещество, но сам игрок утверждает, что сознательно ничего не принимал.

До дисквалификации в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

По теме:
Дмитрий Вус Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(156)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 53
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А тепер співставте з недавною новиною від Олійченка:
"Стало відомо, коли Мудрик повернеться після дискваліфікаціїУкраїнець може повернутися на початку наступного сезону".
sport.ua, а можете зробити, щоб можна було блокувати відображення новин від деяких журналістів? Готовий навіть платити підписку за таку опцію.
Ответить
+17
Солідне покарання... 
Ответить
+8
Та ви задовбали СКІЛЬКИ можна ту тягомотіну задрали з тим вашим мудриком , сам винен і 4 роки це до 2028 з кінця 2024 , навіть якщо точніше рахувати включно тобто до початку 2029 року , тому пішли геть і чекайте 2029 рік ваш мудрик вискочка відстійний мажор піжон 
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Ось така куйня малята 
Ответить
+6
Та це стандарт..
Погба також дали 4.
Через апеляцію буде 2.
Тому вже цього року у листопаді максимально повернення 
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Так sport.ua писали в грудні чи січні, що Мудрик зможе допомогти нашій збірній вже у березневому матчі проти Шведів (звичайно згідно достовірної інформації від перевіреного джерела, яке не викликає сумнівів...)
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Чисто техническое решение. Они не могут дать меньше четырех лет если футболист не признает своей вины. Главное решение будет сделано в этом суде. И вполне может быть приемлемым для Мудрика.Два года. Не зря же они так долго вырабатывали стратегию защиты.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
А в чому шок? Інформація ж була, що на 4 роки забанять
Ответить
+2
Адвокати радять, що якщо гроші ще залишаться у Мудрика, то можна апеляцію на апеляцію подати.
Зараз перевірив, Мудрик з рашистською лярдою розбігся після того як попався на допінгу. " Нє поддрєржала парня в труднкю мінуту". Висновки робіть самі.
Ответить
+2
В контре насколько забанили?) 👉👌
Ответить
+2
прасті пращай
Ответить
+2
лох
Ответить
+1
бобик здох
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Не утка? Шо то до х.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
як би хто до Мудрика не ставився, але ж насправді хлопця шкода. Якась легковажна мить викреслює стільки років і так недовгої кар'єри гравця. 
Ответить
0
Уже бы отслужил по контракту в ЗСУ
Ответить
0
Уже бы отслужил по контракту в ЗСУ
Ответить
0
Вінгер фінішував на старті. 
Ответить
0
Головне для нього, що не пожиттєво
Ответить
0
інформація не офіційна.
Що тут обговорювати
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем