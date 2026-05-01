«Приговор за Волынь». Польские СМИ злорадствуют над трагедией Мудрика

Новость о четырёхлетней дисквалификации украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика не обошла стороной польскую спортивную общественность. Местные СМИ не скрывают своего удовлетворения от сурового наказания, вынесенного футболисту сборной Украины.

С декабря 2024 года Мудрик отстранен от соревнований из-за обвинений в употреблении допинга. Накануне стало известно, что Михаил получил самое жесткое из возможных наказаний – дисквалификацию сроком на четыре года. Украинец обжаловал свой бан в CAS.

В феврале во время онлайн-игры в Counter-Strike 2 футболист публично несколько раз резко высказался о поляках, делая отсылки к «Волынской трагедии» и разделу Польши между нацистами и СССР в 1939 году. Это вызвало серьезный скандал в Польше.

Журналист Eska.pl Михал Хоецкий описал трансфер украинца в «Челси» как «гигантский провал». Поведение же Мудрика, которое он косвенно связывает с дисквалификацией, эксперт назвал «позорным» и «наглым».

Бартош Наус из Sport.pl выпустил статью под названием «Оскорблял поляков. Теперь украинская звезда услышала приговор». В ней он также связывает дисквалификацию с февральскими насмешками Мудрика над поляками. Автор не скрывает своего злорадства над проблемами украинца, используя морализаторский тон.

Томаш Помаркевич из Fakt пишет об «отсутствии жалости» к Мудрику, а Цезари Кавецки из Kanał Sportowy называет наказание для Михаила «драконовским».

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 млн евро. С лондонским клубом украинец подписал долгосрочный контракт на 8,5 лет. На его счету 10 голов и 11 ассистов в 71 матче за «Челси».