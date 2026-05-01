Матвиенко обошел Жадсона по количеству матчей в еврокубках за Шахтер

Поединок с «Кристал Пэлас» (1:3) стал 75-м в еврокубковой карьере 29-летнего защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. Тем самым, обойдя Жадсона, он вошел в топ-10 гвардейцев горняков. 42 встречи Николай отыграл в Лиге чемпионов, 24 – в Лиге Европы и 9 – в Лиге конференций. 20 раз выпускал Матвиенко на поле Луиш Каштру, по 14 – Марино Пушич и Арда Туран, 10 – Игор Йовичевич, по 8 – Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека, 1 – Патрик ван Леувен. В матчах с участием Матвиенко «Шахтер» одержал 28 побед, 21 встречу завершил вничью, 26 проиграл, 111 мячей забил, 127 пропустил.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев Шахтера в еврокубках

Игрок Всего ЛЧ ЛЕ ЛК СК 1. Дарио СРНА 137 86 50 - 1 2. Андрей ПЯТОВ 132 87 44 - 1 3. Тарас СТЕПАНЕНКО 105 76 29 - - 4. Разван РАЦ 90 57 32 - 1 5. Ярослав РАКИЦКИЙ 89 63 26 - - 6. Александр КУЧЕР 84 54 29 - 1 7. Томаш ГЮБШМАН 80 55 24 - 1 ТАЙСОН 80 49 31 - - 9. МАРЛОС 78 50 28 - - 10. Николай МАТВИЕНКО 75 42 24 9 -

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.