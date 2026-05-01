Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Матвиенко обошел Жадсона по количеству матчей в еврокубках за Шахтер
Лига конференций
01 мая 2026, 11:25 | Обновлено 01 мая 2026, 11:30
86
0

Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с «Кристал Пэлас» (1:3) стал 75-м в еврокубковой карьере 29-летнего защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. Тем самым, обойдя Жадсона, он вошел в топ-10 гвардейцев горняков. 42 встречи Николай отыграл в Лиге чемпионов, 24 – в Лиге Европы и 9 – в Лиге конференций. 20 раз выпускал Матвиенко на поле Луиш Каштру, по 14 – Марино Пушич и Арда Туран, 10 – Игор Йовичевич, по 8 – Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека, 1 – Патрик ван Леувен. В матчах с участием Матвиенко «Шахтер» одержал 28 побед, 21 встречу завершил вничью, 26 проиграл, 111 мячей забил, 127 пропустил.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев Шахтера в еврокубках

Игрок

Всего

ЛЧ

ЛЕ

ЛК

СК

1.

Дарио СРНА

137

86

50

-

1

2.

Андрей ПЯТОВ

132

87

44

-

1

3.

Тарас СТЕПАНЕНКО

105

76

29

-

-

4.

Разван РАЦ

90

57

32

-

1

5.

Ярослав РАКИЦКИЙ

89

63

26

-

-

6.

Александр КУЧЕР

84

54

29

-

1

7.

Томаш ГЮБШМАН

80

55

24

-

1

ТАЙСОН

80

49

31

-

-

9.

МАРЛОС

78

50

28

-

-

10.

Николай МАТВИЕНКО

75

42

24

9

-

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем