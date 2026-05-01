Матвиенко обошел Жадсона по количеству матчей в еврокубках за Шахтер
Капитан горняков провел 75-й матч в еврокубках
Поединок с «Кристал Пэлас» (1:3) стал 75-м в еврокубковой карьере 29-летнего защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. Тем самым, обойдя Жадсона, он вошел в топ-10 гвардейцев горняков. 42 встречи Николай отыграл в Лиге чемпионов, 24 – в Лиге Европы и 9 – в Лиге конференций. 20 раз выпускал Матвиенко на поле Луиш Каштру, по 14 – Марино Пушич и Арда Туран, 10 – Игор Йовичевич, по 8 – Роберто Де Дзерби и Паулу Фонсека, 1 – Патрик ван Леувен. В матчах с участием Матвиенко «Шахтер» одержал 28 побед, 21 встречу завершил вничью, 26 проиграл, 111 мячей забил, 127 пропустил.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев Шахтера в еврокубках
|
|
Игрок
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
ЛК
|
СК
|
1.
|
Дарио СРНА
|
137
|
86
|
50
|
-
|
1
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
132
|
87
|
44
|
-
|
1
|
3.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
105
|
76
|
29
|
-
|
-
|
4.
|
Разван РАЦ
|
90
|
57
|
32
|
-
|
1
|
5.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
89
|
63
|
26
|
-
|
-
|
6.
|
Александр КУЧЕР
|
84
|
54
|
29
|
-
|
1
|
7.
|
Томаш ГЮБШМАН
|
80
|
55
|
24
|
-
|
1
|
|
ТАЙСОН
|
80
|
49
|
31
|
-
|
-
|
9.
|
МАРЛОС
|
78
|
50
|
28
|
-
|
-
|
10.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
75
|
42
|
24
|
9
|
-
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
