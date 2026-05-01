Лига Европы01 мая 2026, 00:59 |
13
0
Брага – Фрайбург – 2:1. Победа в компенсированное время. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор полуфинала Лиги Европы
В четверг, 30 апреля, состоялся полуфинальный поединок Лиги Европы между «Брагой» и «Фрайбургом».
Матч проходил на «Эстадио Муниципаль де Брага» в Браге.
В первом тайме команды разошлись вничью, 1:1. В конце второй 45-минутки победный мяч забил полузащитник хозяев поля Марио Доржелес.
Ответный поединок состоится 7 мая в Германии.
Лига Европы. Полуфинал. 1-й матч
Брага – Фрайбург – 2:1
Гол: Дикмаз, 8, Доржелес, 90+2 – Грифо, 16
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Марио Доржелес (Брага), асcист Витор Карвалью.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Фрайбург), асcист Ян-Никлас Бесте.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Демир Тыкназ (Брага), асcист Виктор Гомес.
