Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брага – Фрайбург – 2:1. Победа в компенсированное время. Видеообзор матча
Лига Европы
Брага
30.04.2026 22:00 – FT 2 : 1
Фрайбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
01 мая 2026, 00:59 |
13
0

Брага – Фрайбург – 2:1. Победа в компенсированное время. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор полуфинала Лиги Европы

01 мая 2026, 00:59 |
13
0
Брага – Фрайбург – 2:1. Победа в компенсированное время. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Брага

В четверг, 30 апреля, состоялся полуфинальный поединок Лиги Европы между «Брагой» и «Фрайбургом».

Матч проходил на «Эстадио Муниципаль де Брага» в Браге.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первом тайме команды разошлись вничью, 1:1. В конце второй 45-минутки победный мяч забил полузащитник хозяев поля Марио Доржелес.

Ответный поединок состоится 7 мая в Германии.

Лига Европы. Полуфинал. 1-й матч

Брага – Фрайбург – 2:1

Гол: Дикмаз, 8, Доржелес, 90+2 – Грифо, 16

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Марио Доржелес (Брага), асcист Витор Карвалью.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Фрайбург), асcист Ян-Никлас Бесте.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Демир Тыкназ (Брага), асcист Виктор Гомес.
По теме:
Ассист дисквалифицированного. Райо обыграл Страсбург в первом полуфинале ЛК
Брага на 90-й минуте вырвала победу над Фрайбургом
В первом матче 1/2 финала ЛЕ Ноттингем – Астон Вилла все решил пенальти
Лига Европы Брага Фрайбург видео голов и обзор Винченцо Грифо Марио Доржелес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Не заслужили проиграть? Статистика матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 01 мая 2026, 01:02 3
ФОТО. Не заслужили проиграть? Статистика матча Шахтер – Кристал Пэлас
ФОТО. Не заслужили проиграть? Статистика матча Шахтер – Кристал Пэлас

Горняки нанесли больше ударов по воротам

Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 30 апреля 2026, 21:22 22
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины

Президент УАФ хочет назначить Мальдеру

Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30.04.2026, 07:35
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 30.04.2026, 09:31
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
Футбол | 30.04.2026, 17:54
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 25
Теннис
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 104
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Реал подписал контракт с новым тренером. Скоро объявят
Реал подписал контракт с новым тренером. Скоро объявят
29.04.2026, 02:32 2
Футбол
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 15
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем