Брага на 90-й минуте вырвала победу над Фрайбургом

В первом полуфинале Лиги Европы «Брага» и «Фрайбург» выдали упорную игру.

На восьмой минуте у хозяев с правого края штрафной Виктор Гомес прострелил между ног соперника, а Демир Тыкназ сходу метко пробил в упор – 1:0. Восемь минут спустя после ошибки португальцев Ян-Никлас Бесте рванул к чужим воротам и прострелил под голевой удар Винченцо Грифо – 1:1. На 45-й минуте с пенальти Родриго Саласар направил мяч в левый угол ворот, и голкипер справился.

Второй тайм тоже получился более-менее равным, но уже без голевых ударов в регламентированное время. На 90-й минуте Витор Карвалью пробил из пределов штрафной, и мяч от голкипера отскочил недалеко, а Марио Доржелес здорово сыграл на подборе – 2:1.

Все решится в ответном поединке, который запланирован на 7 мая.

Лига Европы. Первый полуфинал, 30 апреля.

«Брага» – «Фрайбург» – 2:1

Голы: Тыкназ, 8, Доржелес, 90 – Грифо, 16.

Незабитый пенальти: Саласар («Брага»), 45.

