  4. Брага на 90-й минуте вырвала победу над Фрайбургом
30 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 01 мая 2026, 00:01
Брага на 90-й минуте вырвала победу над Фрайбургом

«Брага» все же забила на один гол больше «Фрайбурга»

В первом полуфинале Лиги Европы «Брага» и «Фрайбург» выдали упорную игру.

На восьмой минуте у хозяев с правого края штрафной Виктор Гомес прострелил между ног соперника, а Демир Тыкназ сходу метко пробил в упор – 1:0. Восемь минут спустя после ошибки португальцев Ян-Никлас Бесте рванул к чужим воротам и прострелил под голевой удар Винченцо Грифо – 1:1. На 45-й минуте с пенальти Родриго Саласар направил мяч в левый угол ворот, и голкипер справился.

Второй тайм тоже получился более-менее равным, но уже без голевых ударов в регламентированное время. На 90-й минуте Витор Карвалью пробил из пределов штрафной, и мяч от голкипера отскочил недалеко, а Марио Доржелес здорово сыграл на подборе – 2:1.

Все решится в ответном поединке, который запланирован на 7 мая.

Лига Европы. Первый полуфинал, 30 апреля.

«Брага» – «Фрайбург» – 2:1

Голы: Тыкназ, 8, Доржелес, 90 – Грифо, 16.

Незабитый пенальти: Саласар («Брага»), 45.

Брага – Фрайбург – 2:1. Победа в компенсированное время. Видеообзор матча
Итоги дня Лиги Европы. Астон Вилла проиграла дерби, Брага вырвала победу
В первом матче 1/2 финала ЛЕ Ноттингем – Астон Вилла все решил пенальти
Тренер Кристал Пэлас объяснил победу его команды над Шахтером
Футбол | 01 мая 2026, 01:08 0
Тренер Кристал Пэлас объяснил победу его команды над Шахтером
Тренер Кристал Пэлас объяснил победу его команды над Шахтером

«Орлы» обыграли «горняков» со счетом 3:1

Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01 мая 2026, 00:45 49
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!

Марта в трех сетах сломила сопротивление экс-россиянки в полуфинале тысячника

Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30.04.2026, 18:49
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 30.04.2026, 20:22
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 30.04.2026, 09:31
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
бумеранг - сила, немцам аукается за камбэки прошлого
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
29.04.2026, 07:35
Бокс
Усик разочаровал чемпиона мира своим поступком
Усик разочаровал чемпиона мира своим поступком
29.04.2026, 03:02
Бокс
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 23
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Реал подписал контракт с новым тренером. Скоро объявят
Реал подписал контракт с новым тренером. Скоро объявят
29.04.2026, 02:32 2
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 17
Футбол
