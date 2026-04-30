  Брага – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Брага – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

30 апреля на Мунисипал де Брага пройдет первый матч полуфинала Лиги Европы, в котором Брага встретится с Фрайбургом.

Брага

Команда имеет свою строгую нишу в португальском футболе - что в предыдущие годы, за редкими исключениями, что сейчас, она финиширует на четвертой позиции в Примейре. Вот и сейчас, с одной стороны, футболисты отстали на полтора десятка очков от тройки грандов. С другой, даже после поражения Санта-Кларе получается опережать на пять баллов Фамаликан.

Понятно, что подопечные Висенса сейчас поглощены Лигой Европы. И кто помнит, что в середине лета португальцы первому противнику, Левски, единственный гол забили лишь в экстра-тайме ответного поединка? Потом они прошли еще два раунда отбора, собрали семнадцать очков за основной раунд. И, главное, запомнились своими победами в ответных поединках плей-офф. После 0:2 в Будапеште получилось разгромить дома Ференцварош. С Бетисом после 1:1 на своем поле и пары пропущенных в Севилье, собравшись, тоже забили четырежды.

Фрайбург

Клуб мог бы в этом сезоне выступать в Лиге чемпионов. Но год назад, на финишной прямой, все же отдал четвертое место дортмундской Боруссии. Сейчас в Бундеслиге результаты скромнее: после 0:4 на выходных от все того же соперника поровну, по 43 очка, с Айнтрахтом - кто-то из этой пары возьмет второе место. Были надежды на кубок, но в полуфинале на прошлой неделе уступили там Штутгарту.

Где немцы сейчас были стабильно хороши, это в Лиге Европы. Они там проиграли только дважды, причем кряду, заканчивая с Лиллем основной раунд и начиная в Генке плей-офф. Впрочем, потом получилось разгромить бельгийцев и уверенно пройти Сельту - испанцам забивали по три мяча в каждом поединке.

Статистика личных встреч

Эти гости впервые приедут в Брагу.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что чуть больше шансов будет у хозяев.

Букмекерские конторы считают, что чуть больше шансов будет у хозяев. Но с учетом куража гостей, можно ставить на оба забьют (коэффициент - 1,91).

Прогноз Sport.ua
