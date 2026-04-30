Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пелас

Бывший игрок национальной сборной Украины Эдуард Цихмейструк эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги конференций «Шахтер» – «Кристал Пэлас», который пройдет в польском Кракове.

«Выяснять отношения будут команды, голодны к победам на международной арене. Поэтому в том, что настрой будет максимальным – не сомневаюсь. Это дает основания надеяться, что те же бразильские легионеры дончан будут успевать делать «погоду» не только у владений английского клуба, но и будут отрабатывать на своей половине поля. Ибо важно быть неуступчивым буквально в каждом игровом эпизоде. Тем более, с соперником, который преобладает по антропометрическим данным.

Я не думаю, что «Шахтер» будет подстраиваться под соперника. В конце концов это и опасно, учитывая агрессивный стиль на вооружении у лондонцев. Поэтому «горнякам» важно сосредоточиться на своей игре: многоходовым комбинациям, обострениям на флангах, атакам вторым темпом.

Тем не менее, не думаю, что в Кракове соперники будут действовать с открытым забралом. Мой прогноз – 1:1, и судьба путевки в финал Лиги конференций решится на следующей неделе в Англии».