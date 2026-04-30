Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пелас
Лига конференций
30 апреля 2026, 15:09
394
0

Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пелас

По мнению Эдуарда Цихмейструка, в Кракове будет мирное соглашение

30 апреля 2026, 15:09 |
394
0
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пелас
ФК Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины Эдуард Цихмейструк эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги конференций «Шахтер» – «Кристал Пэлас», который пройдет в польском Кракове.

«Выяснять отношения будут команды, голодны к победам на международной арене. Поэтому в том, что настрой будет максимальным – не сомневаюсь. Это дает основания надеяться, что те же бразильские легионеры дончан будут успевать делать «погоду» не только у владений английского клуба, но и будут отрабатывать на своей половине поля. Ибо важно быть неуступчивым буквально в каждом игровом эпизоде. Тем более, с соперником, который преобладает по антропометрическим данным.

Я не думаю, что «Шахтер» будет подстраиваться под соперника. В конце концов это и опасно, учитывая агрессивный стиль на вооружении у лондонцев. Поэтому «горнякам» важно сосредоточиться на своей игре: многоходовым комбинациям, обострениям на флангах, атакам вторым темпом.

Тем не менее, не думаю, что в Кракове соперники будут действовать с открытым забралом. Мой прогноз – 1:1, и судьба путевки в финал Лиги конференций решится на следующей неделе в Англии».

По теме:
ВИДЕО. УАФ оценила победный пенальти Шахтера в матче УПЛ
Легионер Шахтера: «Было очень страшно. Никто не знает, что произойдет»
Экс-звезда Динамо: «Говорят, что Шевченко хочет назначить его тренером»
Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций инсайд Мнение эксперта Шахтер - Кристал Пэлас Эдуард Цихмейструк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбол | 29 апреля 2026, 17:33 101
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок

Вингер Челси дисквалифицирован на 4 года

Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30 апреля 2026, 08:10 13
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн

Трубин может покинуть клуб

Эксперт: «Для Шахтера это будет самый сложный матч сезона»
Футбол | 30.04.2026, 13:53
Эксперт: «Для Шахтера это будет самый сложный матч сезона»
Эксперт: «Для Шахтера это будет самый сложный матч сезона»
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 30.04.2026, 09:31
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Арда Туран раскрыл два фактора победы над Кристал Пэлас
Футбол | 30.04.2026, 08:26
Арда Туран раскрыл два фактора победы над Кристал Пэлас
Арда Туран раскрыл два фактора победы над Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
29.04.2026, 07:35
Бокс
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем