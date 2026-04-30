«Они всё сделают». Вирт дал совет Турану перед матчем с Кристал Пэлас

Бывший игрок донецкого «Шахтера», а ныне тренер Юрий Вирт поделился своими мыслями о предстоящем противостоянии «горняков» с английским «Кристал Пэлас».

В четверг, 30 апреля, в Кракове дончане сыграют с лондонцами первый матч 1/2 финала Лиги конференций. Украинский специалист обратил внимание на то, что должен донести до своих подопечных главный тренер «Шахтера» Арда Туран.

«В первую очередь, конечно, мы должны очень организованно, дисциплинированно сыграть в обороне. Во-вторых, самое главное – это будет много борьбы. Ведь «Кристал Пэлас» – силовая, высокая команда, у них очень много вертикальных передач и будет много борьбы. Главное – эту борьбу не проиграть», – отметил он.

Вирт подчеркнул сильную игру «Пелас» в обороне, поэтому предположил, что у «Шахтера» будет не много моментов для взятия ворот. В связи с этим реализация должна быть на высшем уровне.

Юрий призвал «горняков» бросить все силы на это противостояние, поскольку англичане в АПЛ уже ни на что не претендуют, а значит будут максимально стараться выиграть Лигу конференций. Вирт предсказывает тяжелые игры для «Шахтера», как в Кракове, так и в Лондоне.

«В плане мотивации Арда сделает все, и футболисты тоже, потому что приезжает много молодых бразильцев, они хотят играть в таких европейских финалах, поэтому самоотдача будет зашкаливать. Они сделают все, чтобы попасть в финал», – резюмировал Вирт.