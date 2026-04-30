Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
30 апреля 2026, 10:04 | Обновлено 30 апреля 2026, 10:05
Шахтер сыграет в Польше больше домашних еврокубковых матчей, чем в Харькове

Вспомним все стадионы, на которых горняки принимали своих соперников в евротурнирах

Первый полуфинальный матч Лиги конференций между Шахтером и Кристал Пэлас станет для горняков 14-м домашним в Польше.

Городской стадион им. Генрика Реймана в Кракове в девятый раз станет домашней ареной для Шахтера в сезоне 2025/26, ранее 5 поединков донецкий клуб сыграл на стадионе войска польского в Варшаве.

14 домашних еврокубковых матчей горняков в Польше – это уже больше, чем было сыграно Шахтером в Харькове (13).

Война продолжает переписывать клубную историю украинских команд на европейской арене.

Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи (153, с учетом матча Шахтер – Кристал Пэлас)

  • 36 – Донецк, РСК «Олимпийский» («Локомотив»)
  • 32 – Донецк, ЦС «Шахтер»
  • 20 – Донецк, «Донбасс Арена»
  • 18 – Львов, «Арена Львов»
  • 13 – Харьков, ОСК «Металлист»
  • 11 – Киев, НСК «Олимпийский»
  • 9 – Краков, городской стадион им. Генрика Реймана
  • 5 – Варшава, Стадион войска польского
  • 4 – Гамбург, «Фолькспаркштадион»
  • 4 – Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»
  • 1 – Любляна, «Стожницы»
По теме:
Быть рекорду. Шахтер сегодня сыграет 19-й еврокубковый матч в сезоне
Где смотреть матч 1/2 финала Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Букмекеры порадовали коэффициентом на победу Шахтера над Кристал Пэлас
статистика Лига конференций Шахтер Донецк Шахтер - Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30 апреля 2026, 08:10 9
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн

Трубин может покинуть клуб

Эксперт: «Ребров – уникальный тренер. Такого не видел и не слышал»
Футбол | 30 апреля 2026, 03:33 6
Эксперт: «Ребров – уникальный тренер. Такого не видел и не слышал»
Эксперт: «Ребров – уникальный тренер. Такого не видел и не слышал»

Вацко оценил уход тренера

Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Другие виды | 29.04.2026, 12:45
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
ВИДЕО. Уайт прошелся по гербу Атлетико, оба Симеоне сразу вмешались
Футбол | 30.04.2026, 08:08
ВИДЕО. Уайт прошелся по гербу Атлетико, оба Симеоне сразу вмешались
ВИДЕО. Уайт прошелся по гербу Атлетико, оба Симеоне сразу вмешались
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29.04.2026, 08:18
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 9
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения
Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения
28.04.2026, 08:22 5
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 44
Футбол
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 60
Теннис
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
