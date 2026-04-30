Шахтер сыграет в Польше больше домашних еврокубковых матчей, чем в Харькове
Вспомним все стадионы, на которых горняки принимали своих соперников в евротурнирах
Первый полуфинальный матч Лиги конференций между Шахтером и Кристал Пэлас станет для горняков 14-м домашним в Польше.
Городской стадион им. Генрика Реймана в Кракове в девятый раз станет домашней ареной для Шахтера в сезоне 2025/26, ранее 5 поединков донецкий клуб сыграл на стадионе войска польского в Варшаве.
14 домашних еврокубковых матчей горняков в Польше – это уже больше, чем было сыграно Шахтером в Харькове (13).
Война продолжает переписывать клубную историю украинских команд на европейской арене.
Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи (153, с учетом матча Шахтер – Кристал Пэлас)
- 36 – Донецк, РСК «Олимпийский» («Локомотив»)
- 32 – Донецк, ЦС «Шахтер»
- 20 – Донецк, «Донбасс Арена»
- 18 – Львов, «Арена Львов»
- 13 – Харьков, ОСК «Металлист»
- 11 – Киев, НСК «Олимпийский»
- 9 – Краков, городской стадион им. Генрика Реймана
- 5 – Варшава, Стадион войска польского
- 4 – Гамбург, «Фолькспаркштадион»
- 4 – Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»
- 1 – Любляна, «Стожницы»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
