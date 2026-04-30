Шахтер сыграет в Польше больше домашних еврокубковых матчей, чем в Харькове

Первый полуфинальный матч Лиги конференций между Шахтером и Кристал Пэлас станет для горняков 14-м домашним в Польше.

Городской стадион им. Генрика Реймана в Кракове в девятый раз станет домашней ареной для Шахтера в сезоне 2025/26, ранее 5 поединков донецкий клуб сыграл на стадионе войска польского в Варшаве.

14 домашних еврокубковых матчей горняков в Польше – это уже больше, чем было сыграно Шахтером в Харькове (13).

Война продолжает переписывать клубную историю украинских команд на европейской арене.

Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи (153, с учетом матча Шахтер – Кристал Пэлас)