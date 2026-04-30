Шахтер Донецк

В четверг, 30 апреля, состоится полуфинальный поединок Лиги конференций между донецким «Шахтером» и «Кристал Пэлас».

Поединок примет стадион имен Генрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Матч рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Ответная игра пройдет в Лондоне 7 мая. В финале сильнейшая команда встретится с победителем пары «Райо Вальекано» – «Страсбург».

