Шахтер Донецк

Шахтер – Кристал Пэлас. 1/2 финала ЛК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В четверг, 30 апреля, состоится полуфинальный поединок Лиги конференций между донецким «Шахтером» и «Кристал Пэлас».
Поединок примет стадион имен Генрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.
Ответная игра пройдет в Лондоне 7 мая. В финале сильнейшая команда встретится с победителем пары «Райо Вальекано» – «Страсбург».
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале платформе MEGOGO.
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий Трубин летом покинет клуб
Дьекереш реализовал удар на 44-й минуте