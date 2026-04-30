Легенда Шахтера предупредил подопечных Турана перед матчем с Кристал Пэлас

Легендарный защитник донецкого Шахтера Александр Кучер поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги конференций, где «горняки» играют против Кристал Пэлас.

«Это будет настоящее испытание и очень трудная игра. Соглашаюсь с вами, пожалуй, это действительно самый сильный соперник для Шахтера. Думаю, что лондонцы бросят все силы именно на этот турнир, чтобы попытаться победить в нем. В своем чемпионате им трудно зацепиться за еврокубки, и я не думаю, что у них что-то получится, учитывая их календарь. Поэтому они отдадут все в бой с Шахтером»

Мы все смотрим английский футбол и отлично понимаем, что там выступают очень сильные в физическом плане игроки. С Кристал Пэлас будет крайне тяжело. Да, они проиграли последний матч в чемпионате, и, возможно, в эмоциональном плане это сыграет в пользу Шахтера. К тому же дончане уже оторвались на восемь очков от второго места в УПЛ, чувствуют себя более или менее комфортно и могут полностью сконцентрироваться исключительно на этой игре.

Шахтеру нужно быть очень внимательным: не терять мяч в простых ситуациях и не ошибаться. Иначе будет очень сложно.

Да, конечно. Это вертикальный футбол, очень быстрая переходная фаза – они молниеносно переходят из обороны в атаку. Шахтер, как всегда, больше будет пытаться контролировать игру, ведь команда обычно раскрывается и широко действует с мячом. В таких условиях самое главное – не терять мячи в простых ситуациях, потому что мы понимаем, что соперник будет играть быстро и вертикально. «Горнякам» нужно быть очень внимательными и не ошибаться. Иначе будет очень сложно

Трудно так однозначно распределять. Я бы сказал – 50 на 50. Это игра, и на поле может произойти что угодно. Будем смотреть, болеть за Шахтер и ждать от него только победы, однако с точными счетами не хочу играть», – сказал Кучер.

Матч Шахтер – Кристал Пэлас запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.