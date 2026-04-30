  4. Легенда Шахтера предупредил подопечных Турана перед матчем с Кристал Пэлас
30 апреля 2026, 10:34 | Обновлено 30 апреля 2026, 10:59
Легендарный защитник донецкого Шахтера Александр Кучер поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги конференций, где «горняки» играют против Кристал Пэлас.

«Это будет настоящее испытание и очень трудная игра. Соглашаюсь с вами, пожалуй, это действительно самый сильный соперник для Шахтера. Думаю, что лондонцы бросят все силы именно на этот турнир, чтобы попытаться победить в нем. В своем чемпионате им трудно зацепиться за еврокубки, и я не думаю, что у них что-то получится, учитывая их календарь. Поэтому они отдадут все в бой с Шахтером»

Мы все смотрим английский футбол и отлично понимаем, что там выступают очень сильные в физическом плане игроки. С Кристал Пэлас будет крайне тяжело. Да, они проиграли последний матч в чемпионате, и, возможно, в эмоциональном плане это сыграет в пользу Шахтера. К тому же дончане уже оторвались на восемь очков от второго места в УПЛ, чувствуют себя более или менее комфортно и могут полностью сконцентрироваться исключительно на этой игре.

Шахтеру нужно быть очень внимательным: не терять мяч в простых ситуациях и не ошибаться. Иначе будет очень сложно.

Да, конечно. Это вертикальный футбол, очень быстрая переходная фаза – они молниеносно переходят из обороны в атаку. Шахтер, как всегда, больше будет пытаться контролировать игру, ведь команда обычно раскрывается и широко действует с мячом. В таких условиях самое главное – не терять мячи в простых ситуациях, потому что мы понимаем, что соперник будет играть быстро и вертикально. «Горнякам» нужно быть очень внимательными и не ошибаться. Иначе будет очень сложно

Трудно так однозначно распределять. Я бы сказал – 50 на 50. Это игра, и на поле может произойти что угодно. Будем смотреть, болеть за Шахтер и ждать от него только победы, однако с точными счетами не хочу играть», – сказал Кучер.

Матч Шахтер – Кристал Пэлас запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.

По теме:
Коуч Кристал Пэлас удивил заявлением, оценив уровень УПЛ: «Есть проблема..»
Защитник Кристал Пэлас: «Мы знаем, насколько опасен «Шахтер»
Легенда Динамо удивил прогнозом на матч Шахтер – Кристал Пэлас
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 29 апреля 2026, 15:47 9
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас

Авторитетный тренер фаворитом этого противостояния видит английскую команду

Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Футбол | 30 апреля 2026, 10:55 0
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций

Главным претендентом на трофей считается Кристал Пэлас

Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Другие виды | 29.04.2026, 12:45
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 30.04.2026, 10:07
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30.04.2026, 07:35
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 61
Теннис
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 101
Футбол
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 75
Теннис
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
