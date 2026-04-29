Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн

Лиссабонская «Бенфика» готова продать украинского вратаря Анатолия Трубина во время летнего трансферного окна.

По информации источника, клуб уже получил первые предложения по вратарю, а некоторые из них были достаточно конкретными. В руководстве «орлов» оценивают игрока в 40 миллионов евро.

При этом часть этой суммы может отойти «Шахтеру», который сохранил процент от будущей продажи после перехода Трубина в 2023 году.

В текущем сезоне украинец является бесспорным первым номером «Бенфики» и стабильно демонстрирует высокий уровень игры. На его счету уже более 140 матчей за клуб.