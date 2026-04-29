Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Португалия
29 апреля 2026, 21:59
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн

Трубин может покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лиссабонская «Бенфика» готова продать украинского вратаря Анатолия Трубина во время летнего трансферного окна.

По информации источника, клуб уже получил первые предложения по вратарю, а некоторые из них были достаточно конкретными. В руководстве «орлов» оценивают игрока в 40 миллионов евро.

При этом часть этой суммы может отойти «Шахтеру», который сохранил процент от будущей продажи после перехода Трубина в 2023 году.

В текущем сезоне украинец является бесспорным первым номером «Бенфики» и стабильно демонстрирует высокий уровень игры. На его счету уже более 140 матчей за клуб.

Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу Бенфика
Дмитрий Олийченко Источник: A Bola
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем