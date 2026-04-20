  Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
20 апреля 2026, 23:02
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины

Судаков покинет клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Футболист сборной Украины летом покинет лиссабонскую «Бенфику».

По информации источника, «Бенфика» уже фактически договорилась о предстоящих трансферах Вангилиса Павлидиса и Георгия Судакова, и они уже «забронированы» для других клубов.

Сообщается, что оба футболиста не рассматриваются в качестве игроков стартового состава, а также не войдут в заявку команды на сезон-2026/27. В клубе приняли решение об их продаже для балансирования финансовых показателей и соблюдения бюджета.

Ранее появилась информация, что Судаков может перейти в клуб из чемпионата Испании – «Сельту».

Бенфика Вангелис Павлидис Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 3
Домовилися з Сундуковим, що він може залишити клуб? Ще одна "джерельна" новина?
Походу Повторяеться История Коноплянки 
Не пошла игра у Жоры в Бенфике. Бывает..
