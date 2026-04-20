Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины

Футболист сборной Украины летом покинет лиссабонскую «Бенфику».

По информации источника, «Бенфика» уже фактически договорилась о предстоящих трансферах Вангилиса Павлидиса и Георгия Судакова, и они уже «забронированы» для других клубов.

Сообщается, что оба футболиста не рассматриваются в качестве игроков стартового состава, а также не войдут в заявку команды на сезон-2026/27. В клубе приняли решение об их продаже для балансирования финансовых показателей и соблюдения бюджета.

Ранее появилась информация, что Судаков может перейти в клуб из чемпионата Испании – «Сельту».