Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Судаков покинет клуб
Футболист сборной Украины летом покинет лиссабонскую «Бенфику».
По информации источника, «Бенфика» уже фактически договорилась о предстоящих трансферах Вангилиса Павлидиса и Георгия Судакова, и они уже «забронированы» для других клубов.
Сообщается, что оба футболиста не рассматриваются в качестве игроков стартового состава, а также не войдут в заявку команды на сезон-2026/27. В клубе приняли решение об их продаже для балансирования финансовых показателей и соблюдения бюджета.
Ранее появилась информация, что Судаков может перейти в клуб из чемпионата Испании – «Сельту».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
