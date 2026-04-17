Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью

После вылета из еврокубков «Сельта» уже активно формирует состав на следующий сезон — и в центре внимания оказался украинский полузащитник Георгий Судаков.

По информации испанских СМИ, руководство клуба обсудило с главным тренером Клаудио Хиральдесом возможность подписания игроков из «Бенфики». Именно Судаков считается одним из самых привлекательных вариантов для усиления средней линии, и «орлы» готовы обсуждать трансфер.

23-летний украинец провел нестабильный сезон в Лиссабоне: 33 матча, 4 гола и 4 ассиста, и попал в черный список Жозе Моуриньо.

Несмотря на интерес к другим игрокам «Бенфики» (в частности, Франьо Иванович и Брума), именно трансфер Судакова выглядит наиболее перспективным шагом.

В настоящее время «Сельта» занимает шестое место в Ла Лиге и продолжает борьбу за путевку в Лигу Европы УЕФА.