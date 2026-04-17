Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Испания
17 апреля 2026, 21:02 |
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью

Георгий может перейти в «Сельту»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

После вылета из еврокубков «Сельта» уже активно формирует состав на следующий сезон — и в центре внимания оказался украинский полузащитник Георгий Судаков.

По информации испанских СМИ, руководство клуба обсудило с главным тренером Клаудио Хиральдесом возможность подписания игроков из «Бенфики». Именно Судаков считается одним из самых привлекательных вариантов для усиления средней линии, и «орлы» готовы обсуждать трансфер.

23-летний украинец провел нестабильный сезон в Лиссабоне: 33 матча, 4 гола и 4 ассиста, и попал в черный список Жозе Моуриньо.

Несмотря на интерес к другим игрокам «Бенфики» (в частности, Франьо Иванович и Брума), именно трансфер Судакова выглядит наиболее перспективным шагом.

В настоящее время «Сельта» занимает шестое место в Ла Лиге и продолжает борьбу за путевку в Лигу Европы УЕФА.

Георгий Судаков трансферы Ла Лиги трансферы Бенфика Сельта
Дмитрий Олийченко Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(126)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А є Судаков, якого не виганяє Мауріньо?
Ответить
+1
Хороший вариант 
Ответить
+1
Показать Скрыть 5 ответов
Кошти вони не готові платити? чи готові? Бо тіпа 20 млн орли  шахтарям не збираються доплачувати
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Лучше Жирона
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем