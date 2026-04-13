Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Тренер не рассчитывает на Судакова
У полузащитника сборной Украины Георгия Судакова возникли проблемы в лиссабонской «Бенфике».
Как отмечает Transferfeed, наставник «орлов» Жозе Моуриньо не планирует продолжать работу с некоторыми игроками «Бенфики» и, в частности, с Георгием Судаковым, которого португальский тренер больше не видит в команде.
В этом сезоне в активе Судакова 46 матчей, четыре гола и семь результативных передач.
Сообщалось, что украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рискует потерять место в стартовом составе команды из-за решения Моуриньо.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
Там якісь роздуми про гравців, які є цінними активами команди, але вони можуть стати непотрібними Моуріньо.
Ганьба такій журналістиці, яку ми бачим на сторінках цього сайту він Олійченка та команди збирачів інтернет сміття заради трафіку (до речі, сайт читаю вже біля 20 років. Сайт все ще тримається за рахунок декількох непоганих журналістів, але щороку пробиває нове дно).
Викуп за великі гроші під питанням.
6.5 млн і далі переговори .Бо навіть на 15-20 загальних Судаков не тягне
На разі судак збірній взагалі не потрібний.
На його позицію є дуже багато гравців які грають на подядок краще
тут питання до судака.
Були всі можливості, але не зміг.
Для бенфіки він дуже слабкий
Олейченко пишет про шахту - верю
Олейченко пишет про динаму - не верю.