Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца

У полузащитника сборной Украины Георгия Судакова возникли проблемы в лиссабонской «Бенфике».

Как отмечает Transferfeed, наставник «орлов» Жозе Моуриньо не планирует продолжать работу с некоторыми игроками «Бенфики» и, в частности, с Георгием Судаковым, которого португальский тренер больше не видит в команде.

В этом сезоне в активе Судакова 46 матчей, четыре гола и семь результативных передач.

Сообщалось, что украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рискует потерять место в стартовом составе команды из-за решения Моуриньо.