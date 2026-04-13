  4. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13 апреля 2026, 09:01 | Обновлено 13 апреля 2026, 09:18
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца

Тренер не рассчитывает на Судакова

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

У полузащитника сборной Украины Георгия Судакова возникли проблемы в лиссабонской «Бенфике».

Как отмечает Transferfeed, наставник «орлов» Жозе Моуриньо не планирует продолжать работу с некоторыми игроками «Бенфики» и, в частности, с Георгием Судаковым, которого португальский тренер больше не видит в команде.

В этом сезоне в активе Судакова 46 матчей, четыре гола и семь результативных передач.

Сообщалось, что украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рискует потерять место в стартовом составе команды из-за решения Моуриньо.

"Такого не ожидал". Экс-директор Бенфики наехал на Моуриньо из-за Судакова
Жозе Моуриньо безжалостно разнес руководство Тоттенхэма
У кого 8.3? Известная оценка Трубина за сухой матч в Португалии
Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
ЛНЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Я не поділився і знайшов першоджерело. Газета Бола. І, як я й очікував, там і близько немає такого однозначно формулювання, як "Моуріньо виганяє Судакова". 
Там якісь роздуми про гравців, які є цінними активами команди, але вони можуть стати непотрібними Моуріньо.
Ганьба такій журналістиці, яку ми бачим на сторінках цього сайту він Олійченка та команди збирачів інтернет сміття заради трафіку  (до речі, сайт читаю вже біля 20 років. Сайт все ще тримається за рахунок декількох непоганих журналістів, але щороку пробиває нове дно).
Про що я раніше і писав.
Викуп за великі гроші під питанням. 
6.5 млн і далі переговори .Бо навіть на 15-20 загальних Судаков не тягне
Хай сидить на лавці спокійно, Моуріньо не сьогодні завтра виженуть. З новим тренером будуть шанси
А кто-то ждал другого? Ещё когда Судаков играл в ЧУ, и все его расхваливали, я смотрел на его игру, и не понимал.. за что!?
а який мінус для збірної ?
На разі судак збірній взагалі не потрібний.
На його позицію є дуже багато гравців які грають на подядок краще
тут питання до судака.
Були всі можливості, але не зміг.
Для бенфіки він дуже слабкий
Судакова розпіарили, хлопець поймав зірку, а на ділі що в збірній що в Бенфіці далі гарного гравця не тягне, щоб бути зіркою йому ще пахать і пахать потрібно, а не ніс задирать.
Джерело - похмільні думки журналюги Олійченка? 
Потому что "Синдром Коваленко" продолжается.. кроты лепят из говна конфетку на продажу, через ручных тренеров ставят их в сборную для статистики, а по выходу получается говно на палочке...коваленко, мудрик, судаков....лепили еще "звезду" з коли привоза матвиенко, но там совсем все плохо и никто не повелся на это
Так а что в Судакове такого что он должен допустим выходить вместо Рафы Силвы?
Объективно, Мауриньо ни один украинец не подходит, в том числе Шевченко времен его выигрыша Золотого мяча, у Мауриньо он бы сидел в запасе или был продан. 
моура скоро кишнуть,якщо в керівництва є мізки, поки не розвалив команду
Как все типично у троллей
Олейченко пишет про шахту - верю
Олейченко пишет про динаму - не верю. 
Хз шо то за джерело, тільки 46 матчів це зовсім не мало як для гравця, на якого не розраховують. Побачим.
А для кого він не слабкий,для Шахтаря!? Якщо ніхто не зрозумів,його продали поскоріше,тому ,що йому ніхто не гарантував місця в основі Шахтаря,а навпаки з бразильським десантом він би не проходив в основу,тому продали ,щоб повністю не обезцінився!! 
Ладно шутки шутками, а для сборной существенньій минус.
Cундуков с такой статистикой не тянет на те бабки, которые за него заплатили.
дурак
Закономерный финал, который повторит судьбу голденбоя коваленки. Надеюсь, что до уровня немудрика Сундуков все же не опустится. И очень бы хотелось его в сборной больше не видеть. От слова совсем.
Моур очень странно всегда относился к украинцам. Шева тому доказательство. И в матчах еврокубков против наших команд всегда основу ставил, на россиян же второй состав в свое время.Судакову надо убегать от него, как можно быстрее. Желательно туда где ему не надо будет отрабатывать в обороне и он сможет показать свой главный козырь - игра в одно касание и принятие нестандартых решений для вывода партнеров на ударные позиции. 
Не покупайте украинцев, исключение только Миколенко,а то влетите на крупную сумму, давно уже нужно знать это!! Только свободными агентами))
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
