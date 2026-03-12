Источник: Моуриньо недоволен Трубиным и может лишить места в старте
Украинский вратарь Бенфики разочаровал Особого
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рискует потерять место в стартовом составе команды, сообщает Correio da Manha.
По информации источника, главный тренер португальского клуба Жозе Моуриньо остался недоволен игрой 24-летнего голкипера в последних матчах, а также форварда Вангелиса Павлидиса.
Руководитель «Бенфики» всерьез рассматривает возможность их замены в основном составе команды. На этот шаг Моуриньо может пойти уже в матче 26-го тура чемпионата Португалии с «Ароукой», который состоится в субботу, 14 марта.
Сообщалось, что ранее Трубину досталось от Моуриньо.
