Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Моуриньо недоволен Трубиным и может лишить места в старте
Португалия
12 марта 2026, 20:13 | Обновлено 12 марта 2026, 20:14
Украинский вратарь Бенфики разочаровал Особого

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рискует потерять место в стартовом составе команды, сообщает Correio da Manha.

По информации источника, главный тренер португальского клуба Жозе Моуриньо остался недоволен игрой 24-летнего голкипера в последних матчах, а также форварда Вангелиса Павлидиса.

Руководитель «Бенфики» всерьез рассматривает возможность их замены в основном составе команды. На этот шаг Моуриньо может пойти уже в матче 26-го тура чемпионата Португалии с «Ароукой», который состоится в субботу, 14 марта.

Сообщалось, что ранее Трубину досталось от Моуриньо.

Жозе Моуриньо Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Вангелис Павлидис
Комментарии 2
u6464u
бовдурам аби що писать.
Ответить
0
Victor673256ua
Навряд чи Трубіна посадять в запас. А якщо і посадять то ненадовго.
Ответить
0
