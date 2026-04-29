ПСЖ шокирован потерей ключевого защитника в матче с Баварией
Ашраф Хакими не сыграет против мюнхенцев
Защитник Ашраф Хакими пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией».
У марокканского защитника, получившего травму во вторник в результате столкновения с Конрадом Лаймером, обнаружен разрыв подколенного сухожилия, что подтвердили результаты обследования, проведенного сегодня.
Уоррен Заир-Эмери, дублер 27-летнего Хакими, должен выйти в стартовом составе на позиции правого защитника на «Альянц Арене» в следующую среду.
Травма Хакими – огромный удар для Луиса Энрике, который сделал его одним из ключевых игроков своей команды. В 31 матче сезона марокканец забил три гола и отдал девять результативных передач.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лишь 3 млн евро
Парижане и мюнхенцы устроили настоящее голевое зрелище, забив на двоих девять голов