  4. ПСЖ шокирован потерей ключевого защитника в матче с Баварией
29 апреля 2026, 20:29 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник Ашраф Хакими пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией».

У марокканского защитника, получившего травму во вторник в результате столкновения с Конрадом Лаймером, обнаружен разрыв подколенного сухожилия, что подтвердили результаты обследования, проведенного сегодня.

Уоррен Заир-Эмери, дублер 27-летнего Хакими, должен выйти в стартовом составе на позиции правого защитника на «Альянц Арене» в следующую среду.

Травма Хакими – огромный удар для Луиса Энрике, который сделал его одним из ключевых игроков своей команды. В 31 матче сезона марокканец забил три гола и отдал девять результативных передач.

Руслан Полищук Источник: Get French Football News
