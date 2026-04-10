Топ-звезду Африки сняли с номинации в Лиге 1 за обвинения в изнасиловании

В отличие от Бамба Дьенга, Пьера-Эмерика Обамеянга и Ламина Камара, лидер «ПСЖ» Ашраф Хакими не входит в число 11 номинантов на премию Марка-Вивьена Фоэ.

Для того чтобы Ашраф Хакими был исключён из списка одиннадцати игроков, номинированных на звание лучшего африканского игрока Лиги 1 сезона 2025-2026, должна быть причина вне поля. Один из критериев отбора гласит, что игрок должен демонстрировать «образцовое поведение как на поле, так и за его пределами».

Марокканскому футболисту было назначено судебное разбирательство по обвинению в изнасиловании в феврале 2023 года. Премия имени Марка-Вивьена Фоэ была учреждена в честь бывшего игрока сборной Камеруна, скончавшегося от сердечного приступа во время матча Кубка конфедераций 2003 года во Франции.

За последние 12 месяцев Хакими выиграл чемпионат и Кубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Кубок Африки, став футболистом года на континенте.