Защитник ПСЖ отказался переходить в Реал, который предлагал 80 млн евро
Ашраф Хакими доволен своим положением в Париже и не собирается покидать французский клуб
Защитник французского ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими отказался переходить в мадридский «Реал», который планировал оформить трансфер за 80 миллионов евро.
Агент 27-летнего футболиста Алехандро Каманьо сделал официальное заявление, чтобы положить конец многочисленным слухам о потенциальном переходе своего подопечного в чемпионат Испании:
«Нет никакой возможности, что Хакими покинет ПСЖ. Он очень доволен своим положением в клубе и хочет во второй раз выиграть Лигу чемпионов, а также вывести команду как можно дальше во всех турнирах.
Мы ничего не знаем об интересе мадридского клуба», – сообщил Каманьо.
В нынешнем сезоне Хакими сыграл 24 матча в футболке парижского клуба, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость защитника составляет 80 миллионов евро.
🚨 Alejandro Camaño (agent of Achraf Hakimi): "There is no possibility whatsoever of him leaving PSG."— Madrid Universal (@MadridUniversal) March 24, 2026
"He is very happy at the club and wants to win the Champions League for the second time, as well as take the team as far as possible. Furthermore, there has never been any… pic.twitter.com/kG3474uGBQ
