Защитник ПСЖ отказался переходить в Реал, который предлагал 80 млн евро

Защитник французского ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими отказался переходить в мадридский «Реал», который планировал оформить трансфер за 80 миллионов евро.

Агент 27-летнего футболиста Алехандро Каманьо сделал официальное заявление, чтобы положить конец многочисленным слухам о потенциальном переходе своего подопечного в чемпионат Испании:

«Нет никакой возможности, что Хакими покинет ПСЖ. Он очень доволен своим положением в клубе и хочет во второй раз выиграть Лигу чемпионов, а также вывести команду как можно дальше во всех турнирах.

Мы ничего не знаем об интересе мадридского клуба», – сообщил Каманьо.

В нынешнем сезоне Хакими сыграл 24 матча в футболке парижского клуба, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость защитника составляет 80 миллионов евро.