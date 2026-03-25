  4. Защитник ПСЖ отказался переходить в Реал, который предлагал 80 млн евро
25 марта 2026, 12:27
486
0

Защитник ПСЖ отказался переходить в Реал, который предлагал 80 млн евро

Ашраф Хакими доволен своим положением в Париже и не собирается покидать французский клуб

25 марта 2026, 12:27 |
486
0
Защитник ПСЖ отказался переходить в Реал, который предлагал 80 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник французского ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими отказался переходить в мадридский «Реал», который планировал оформить трансфер за 80 миллионов евро.

Агент 27-летнего футболиста Алехандро Каманьо сделал официальное заявление, чтобы положить конец многочисленным слухам о потенциальном переходе своего подопечного в чемпионат Испании:

«Нет никакой возможности, что Хакими покинет ПСЖ. Он очень доволен своим положением в клубе и хочет во второй раз выиграть Лигу чемпионов, а также вывести команду как можно дальше во всех турнирах.

Мы ничего не знаем об интересе мадридского клуба», – сообщил Каманьо.

В нынешнем сезоне Хакими сыграл 24 матча в футболке парижского клуба, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость защитника составляет 80 миллионов евро.

По теме:
Динамо сообщило цену, которую придется заплатить за трансфер Пономаренко
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
Сумасшедшее предложение: Челси может провернуть супертрансфер
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Футбол | 25 марта 2026, 08:43 24
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты

Балакин и Шурман не получали никакой выгоды

ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку перед игрой со Швецией
Футбол | 25 марта 2026, 10:24 0
ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку перед игрой со Швецией
ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку перед игрой со Швецией

Поединок состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 25.03.2026, 08:51
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футболист Барселоны: «Я уже давно жду встречи со сборной Украины»
Футбол | 24.03.2026, 10:44
Футболист Барселоны: «Я уже давно жду встречи со сборной Украины»
Футболист Барселоны: «Я уже давно жду встречи со сборной Украины»
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Футбол | 25.03.2026, 07:02
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 1
Теннис
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 31
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 1
Бокс
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 16
Футбол
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
24.03.2026, 06:06 5
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
