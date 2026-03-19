  Реал готов выложить 80 миллионов евро за трансфер защитника ПСЖ
Франция
19 марта 2026, 12:12 | Обновлено 19 марта 2026, 12:19
Реал готов выложить 80 миллионов евро за трансфер защитника ПСЖ

Мадридский клуб нацелился на 27-летнего футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими

Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Мадридский «Реал» продолжает поиски кандидатов на позицию флангового защитника из-за потенциального ухода Дани Карвахаля, контракт которого истекает в июне 2026 года.

По информации испанских СМИ, опытный 34-летний футболист покинет королевский клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Дани провел 17 матчей, пропустив часть сезона из-за травм.

«Реал» считает защитника французского ПСЖ Ашрафа Хакими приоритетным кандидатом для усиления позиция правого защитника. Ожидается, что сумма трансфера составит 80 миллионов евро.

Марокканский футболист находился в структуре королевского клуба до сентября 2020 года, где защищал цвета U-18, U-19, второй и первой команды «сливочных». Один сезон провел в аренде за «Боруссию» Дортмунд.

В нынешней кампании Хакими сыграл 24 матча в футболке парижского клуба, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
SS A
Так Хакими минимум 120,если за Забавного 60 заплатили
