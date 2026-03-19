Реал готов выложить 80 миллионов евро за трансфер защитника ПСЖ
Мадридский клуб нацелился на 27-летнего футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими
Мадридский «Реал» продолжает поиски кандидатов на позицию флангового защитника из-за потенциального ухода Дани Карвахаля, контракт которого истекает в июне 2026 года.
По информации испанских СМИ, опытный 34-летний футболист покинет королевский клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Дани провел 17 матчей, пропустив часть сезона из-за травм.
«Реал» считает защитника французского ПСЖ Ашрафа Хакими приоритетным кандидатом для усиления позиция правого защитника. Ожидается, что сумма трансфера составит 80 миллионов евро.
Марокканский футболист находился в структуре королевского клуба до сентября 2020 года, где защищал цвета U-18, U-19, второй и первой команды «сливочных». Один сезон провел в аренде за «Боруссию» Дортмунд.
В нынешней кампании Хакими сыграл 24 матча в футболке парижского клуба, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.
The Real Madrid is actively pursuing **Achraf Hakimi** from PSG as their primary target to replace Dani Carvajal at right-back. The 27-year-old Moroccan international, who was formed at Real Madrid before leaving in 2021, remains a priority for …— Sport.fr (@FilSport) March 18, 2026
Le PSG devra se méfier de certains clubs lors du mercato estival, à commencer par le Real Madrid, qui souhaite rapatrier Achraf Hakimi.— Foot01 (@Foot01_com) March 18, 2026
