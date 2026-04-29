  4. Рекорд. Впервые в полуфиналах ЛЧ было забито 9 голов в одном матче
29 апреля 2026, 11:48
Рекорд. Впервые в полуфиналах ЛЧ было забито 9 голов в одном матче

Вспомним топ-10 самых результативных поединков в истории полуфиналов ЛЧ

29 апреля 2026, 11:48 |
106
0
Рекорд. Впервые в полуфиналах ЛЧ было забито 9 голов в одном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч ПСЖ – Бавария вошел в историю полуфиналов Лиги чемпионов как поединок с наибольшим количеством забитых мячей (9).

Парижане дома победили мюнхенцев со счетом 5:4.

Предыдущим рекордом данной стадии турнира было 7 забитых мячей в одной игре (5 раз).

Самые результативные полуфинальные матчи в истории Лиги чемпионов

  • 9 – 2026, ПСЖ – Бавария – 5:4
  • 7 – 2025, Интер – Барселона – 4:3
  • 7 – 2022, Манчестер Сити – Реал – 4:3
  • 7 – 2018, Ливерпуль – Рома – 5:2
  • 7 – 2012, Реал – Бавария – 3:4
  • 7 – 1995, Аякс – Бавария – 5:2
  • 6 – 2025, Барселона – Интер – 3:3
  • 6 – 2018, Рома – Ливерпуль – 4:2
  • 6 – 2007, Ливерпуль – Челси – 5:1
  • 6 – 1999, Динамо Киев – Бавария – 3:3
