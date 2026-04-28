Юная украинка забрала 8 геймов у 189-й ракетки в дебютном матче на ITF W100

15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 1030) впервые в карьере сыграла в основной сетке турннира категории ITF W100.

28 апреля в 1/16 финала грунтового турнира в Висбадене (Германия) Скляр в двух сетах уступила 189-й ракетке мира Элин Вандромм из Бельгии. Полина забрала восемь геймов, а встреча продлилась 1 час и 35 минут.

ITF W100 Висбаден. Грунт, 1/16 финала

Элин Вандромм (Бельгия) – Полина Скляр (Украина) [Q] – 6:4, 6:4

Скляр в Висбадене стартовала с квалификации, где прошла Саду Нахиману и Изабеллу Шиникову. Победа над Нахиманой (260-я ракета) стала для Полины самой высокорейтинговой в карьере.

18-летняя Вандромм продлила винстрик до 11 матчей. В апреле она стала чемпионкой ITF W50 в Нанте и ITF W75 в Кальви. К слову, в Нанте Элин прошла другую представительницу Украины – Веронику Подрез.

Следующая соперница Элин определиться в матче Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 92) – Эрика Андреева (WTA 327).