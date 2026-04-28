Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юная украинка забрала 8 геймов у 189-й ракетки в дебютном матче на ITF W100
WTA
28 апреля 2026, 16:19 | Обновлено 28 апреля 2026, 16:20
350
2

Юная украинка забрала 8 геймов у 189-й ракетки в дебютном матче на ITF W100

Полина Скляр навязала борьбу Элин Вандромм в 1/16 финала турнира в Висбадене

350
2 Comments
Instagram. Полина Скляр

15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 1030) впервые в карьере сыграла в основной сетке турннира категории ITF W100.

28 апреля в 1/16 финала грунтового турнира в Висбадене (Германия) Скляр в двух сетах уступила 189-й ракетке мира Элин Вандромм из Бельгии. Полина забрала восемь геймов, а встреча продлилась 1 час и 35 минут.

ITF W100 Висбаден. Грунт, 1/16 финала

Элин Вандромм (Бельгия) – Полина Скляр (Украина) [Q] – 6:4, 6:4

Скляр в Висбадене стартовала с квалификации, где прошла Саду Нахиману и Изабеллу Шиникову. Победа над Нахиманой (260-я ракета) стала для Полины самой высокорейтинговой в карьере.

18-летняя Вандромм продлила винстрик до 11 матчей. В апреле она стала чемпионкой ITF W50 в Нанте и ITF W75 в Кальви. К слову, в Нанте Элин прошла другую представительницу Украины – Веронику Подрез.

Следующая соперница Элин определиться в матче Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 92) – Эрика Андреева (WTA 327).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В першому сеті майже камбек з 2:5 до 4:5, в другому вела 3:1 і 4:2. Потім, на жаль, сили скінчилися. Але гра дуже грамотна. 
Подача шкультигає, але у суперниці було не набагато краще. Там грунт дуже м'який.
Ответить
0
Сировата ще гра Поліни,ну й звісно подача,як й у всіх наших,підводить.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем