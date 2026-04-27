15-летняя украинка прошла отбор и впервые сыграет в основе 100-тысячника

15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира ITF W100.

Юная украинка преодолела квалификацию к грунтовому 100-тысячнику в Висбадене.

В первом раунде отбора Скляр одолела Саду Нахиману (Бурунди, WTA 260), а в финальном круге справилась с Изабеллой Шиниковой (Болгария, WTA 381).

Победа над Нахиманой стала для Полины самой высокорейтинговой в ее карьере.

Соперница Скляр в 1/16 финала определится позднее. Из возможных оппоненток: Ханне Вандевинкель [1], Линда Климовичова, Франческа Джонс [4], Кэрол Ян Су Ли, Симона Вальтерт [2] и другая теннисистка из квалификации.

