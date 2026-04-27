Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 15-летняя украинка прошла отбор и впервые сыграет в основе 100-тысячника
ITF
27 апреля 2026, 18:26
3

15-летняя украинка прошла отбор и впервые сыграет в основе 100-тысячника

Полина Скляр на турнире в Висбадене одолела Саду Нахиману и Изабеллу Шиникову

Instagram. Полина Скляр

15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира ITF W100.

Юная украинка преодолела квалификацию к грунтовому 100-тысячнику в Висбадене.

В первом раунде отбора Скляр одолела Саду Нахиману (Бурунди, WTA 260), а в финальном круге справилась с Изабеллой Шиниковой (Болгария, WTA 381).

Победа над Нахиманой стала для Полины самой высокорейтинговой в ее карьере.

Соперница Скляр в 1/16 финала определится позднее. Из возможных оппоненток: Ханне Вандевинкель [1], Линда Климовичова, Франческа Джонс [4], Кэрол Ян Су Ли, Симона Вальтерт [2] и другая теннисистка из квалификации.

Результаты Скляр в квалификации ITF W100 в Висбадене:

  • R1: Полина Скляр [WC] – Сада Нахимана [4] – 6:4, 6:3
  • R2: Полина Скляр [WC] – Изабелла Шиникова [12] – 6:1, 6:1
Сада Нахимана Изабелла Шиникова ITF Висбаден
Даниил Агарков
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ого. Молодчинка!
Ответить
+4
Congratulations to the Polina from London
Ответить
+2
Вже в 1000 кращих в рейтингу!
Ответить
+2
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем