15-летняя украинка прошла отбор и впервые сыграет в основе 100-тысячника
Полина Скляр на турнире в Висбадене одолела Саду Нахиману и Изабеллу Шиникову
15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира ITF W100.
Юная украинка преодолела квалификацию к грунтовому 100-тысячнику в Висбадене.
В первом раунде отбора Скляр одолела Саду Нахиману (Бурунди, WTA 260), а в финальном круге справилась с Изабеллой Шиниковой (Болгария, WTA 381).
Победа над Нахиманой стала для Полины самой высокорейтинговой в ее карьере.
Соперница Скляр в 1/16 финала определится позднее. Из возможных оппоненток: Ханне Вандевинкель [1], Линда Климовичова, Франческа Джонс [4], Кэрол Ян Су Ли, Симона Вальтерт [2] и другая теннисистка из квалификации.
Результаты Скляр в квалификации ITF W100 в Висбадене:
- R1: Полина Скляр [WC] – Сада Нахимана [4] – 6:4, 6:3
- R2: Полина Скляр [WC] – Изабелла Шиникова [12] – 6:1, 6:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
