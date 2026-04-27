Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 27.04-03.05
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 27 апреля до 3 мая
W100 Висбаден (Германия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Сада Наимана (Бурунди, 4) – Полина Скляр (Украина, уайлд-кард) – 4:6, 3:6
Второй круг
- Полина Скляр (Украина, уайлд-кард) – Исабелла Шиникова (Болгария, 12) – 6:1, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
- Йелине Вандромме (Бельгия) – Полина Скляр (Украина) – 28.04
Парный разряд
Первый круг
- Каролин Рашдорф (Германия) и Полина Скляр (Украина) – Оана Гаврила (Румыния) и Адриенн Надь (Венгрия) – ТВА
W75 Лопота (Грузия – хард), Lopota Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Екатерина Агуреева – Алеся Рева (Украина, 16) – 6:2, 6:7 (8:10), 4:6
- Карине Саркисова (8) – Илзе Рева (Украина) – 6:3, 6:1
- София Криворучко (Украина) – Ульяна Гробовец (12) – 1:6, 1:6
Второй круг
- Мария Головина (1) – Алеся Рева (Украина, 16) – 6:2, 6:4
Парный разряд
Первый круг
- Васанти Схинде (Индия) и Сахаджа Ямалапалли (Индия) – Лиа Белибова (Молдова) и София Криворучко (Украина) – ТВА
W35 Ноттингэм (Англия – хард), Lexus British Pro Series Nottingham – Week 1
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анастасия Сорская (Украина) – Софи Беккер (Великобритания, 15) – 6:3, 3:6, 10:6
Второй круг
- Коли Аллен (США, 6) – Анастасия Сорская (Украина) – 6:2, 6:4
W35 Санта Маргарита ди Пула (Италия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Мария Емшанова (Украина, 7) – Карлотта Бассотти (Италия, 12) – 6:2, 6:0
Одиночный разряд
Первый круг
- Мария Емшанова (Украина) – Аллегра Фьорани (Италия) – 28.04, 10:30
Парный разряд
Первый круг
- Одета Панаса (Латвия) и Мария Емшанова (Украина) – Селена Яничевич (Франция) и Наталия Сенич (Сербия, 2) – 28.04, не ранее 13:00
W35 Бока Ратон (Флорида, США – грунт), 3D-Payments Cup
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анита Сагдиева (Украина, 5) – Диа Евтимова (Болгария) – ТВА
W15 Хургада (Египет – хард), Egypt 3 Somabay Women's Future
Одиночный разряд
Первый круг
- Сарафина Хансен (Дания) – Дарья Волкова (Украина, уайлд-кард) – TBA
- ТВА – Катерина Лазаренко (Украина, 2) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Дарья Волкова (Украина) и Мартына Заремба (Польша) – Устинья Лекомцева и София Мартьянова – TBA
- Джооди Элькади (Египет) и Ленка Мунзарова (Чехия) – Катерина Лазаренко (Украина) и Дога Туркмен (Турция) – TBA
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд
Первый круг
- Аурора Урзо (Италия, уайлд-кард) – Мария Лазаренко (Украина, 6) – ТВА
- Мария Берген (Украина) – ТВА
- Елена Грекул (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Елена Милованович (Сербия) и Ава Шюллер (Австрия) – Мария Берген (Украина) и Аня Вильдгрубер (Германия, 3) – ТВА
W15 Ухстхест (Ндерланды – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Ибен Мол (Финляндия) – Анна Бурчак (Украина, 13) – 3:6, 6:4, 8:10
- Даник Хаферманс (Нидерланды, 6) – Дарья Ставицкая (Украина) – 6:0, 6:0
- Ида Юханссон (Швеция, 7) – Алина Корнеева (Украина) – 6:1, 6:4
Второй круг
- Тина Манеску (Германия, 2) – Анна Бурчак (Украина, 13) – 6:2, 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- Дарья Есыпчук (Украина) – Кат Коппез (Бельгия) – ТВА
Парный разряд
Четвертьфинал
- Ребекка Мортенсен (Дания) и Дарья Есыпчук (Украина) – Аннемари Лацар (Германия) и Маренте Сайбесма (Нидерланды) или Венла Ахти (Финляндия) и Сухани Патил (Индия) – ТВА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
