Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 27.04-03.05

27 апреля 2026, 20:53 |
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 27 апреля до 3 мая

W100 Висбаден (Германия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Сада Наимана (Бурунди, 4) – Полина Скляр (Украина, уайлд-кард) – 4:6, 3:6

Второй круг

  • Полина Скляр (Украина, уайлд-кард) – Исабелла Шиникова (Болгария, 12) – 6:1, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

  • Йелине Вандромме (Бельгия) – Полина Скляр (Украина) – 28.04

Парный разряд

Первый круг

  • Каролин Рашдорф (Германия) и Полина Скляр (Украина) – Оана Гаврила (Румыния) и Адриенн Надь (Венгрия) – ТВА

W75 Лопота (Грузия – хард), Lopota Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Екатерина Агуреева – Алеся Рева (Украина, 16) – 6:2, 6:7 (8:10), 4:6
  • Карине Саркисова (8) – Илзе Рева (Украина) – 6:3, 6:1
  • София Криворучко (Украина) – Ульяна Гробовец (12) – 1:6, 1:6

Второй круг

  • Мария Головина (1) – Алеся Рева (Украина, 16) – 6:2, 6:4

Парный разряд

Первый круг

  • Васанти Схинде (Индия) и Сахаджа Ямалапалли (Индия) – Лиа Белибова (Молдова) и София Криворучко (Украина) – ТВА

W35 Ноттингэм (Англия – хард), Lexus British Pro Series Nottingham – Week 1

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анастасия Сорская (Украина) – Софи Беккер (Великобритания, 15) – 6:3, 3:6, 10:6

Второй круг

  • Коли Аллен (США, 6) – Анастасия Сорская (Украина) – 6:2, 6:4

W35 Санта Маргарита ди Пула (Италия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Мария Емшанова (Украина, 7) – Карлотта Бассотти (Италия, 12) – 6:2, 6:0

Одиночный разряд

Первый круг

  • Мария Емшанова (Украина) – Аллегра Фьорани (Италия) – 28.04, 10:30

Парный разряд

Первый круг

  • Одета Панаса (Латвия) и Мария Емшанова (Украина) – Селена Яничевич (Франция) и Наталия Сенич (Сербия, 2) – 28.04, не ранее 13:00

W35 Бока Ратон (Флорида, США – грунт), 3D-Payments Cup

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анита Сагдиева (Украина, 5) – Диа Евтимова (Болгария) – ТВА

W15 Хургада (Египет – хард), Egypt 3 Somabay Women's Future

Одиночный разряд

Первый круг

  • Сарафина Хансен (Дания) – Дарья Волкова (Украина, уайлд-кард) – TBA
  • ТВА – Катерина Лазаренко (Украина, 2) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Дарья Волкова (Украина) и Мартына Заремба (Польша) – Устинья Лекомцева и София Мартьянова – TBA
  • Джооди Элькади (Египет) и Ленка Мунзарова (Чехия) – Катерина Лазаренко (Украина) и Дога Туркмен (Турция) – TBA

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд

Первый круг

  • Аурора Урзо (Италия, уайлд-кард) – Мария Лазаренко (Украина, 6) – ТВА
  • Мария Берген (Украина) – ТВА
  • Елена Грекул (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Елена Милованович (Сербия) и Ава Шюллер (Австрия) – Мария Берген (Украина) и Аня Вильдгрубер (Германия, 3) – ТВА

W15 Ухстхест (Ндерланды – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Ибен Мол (Финляндия) – Анна Бурчак (Украина, 13) – 3:6, 6:4, 8:10
  • Даник Хаферманс (Нидерланды, 6) – Дарья Ставицкая (Украина) – 6:0, 6:0
  • Ида Юханссон (Швеция, 7) – Алина Корнеева (Украина) – 6:1, 6:4

Второй круг

  • Тина Манеску (Германия, 2) – Анна Бурчак (Украина, 13) – 6:2, 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

  • Дарья Есыпчук (Украина) – Кат Коппез (Бельгия) – ТВА

Парный разряд

Четвертьфинал

  • Ребекка Мортенсен (Дания) и Дарья Есыпчук (Украина) – Аннемари Лацар (Германия) и Маренте Сайбесма (Нидерланды) или Венла Ахти (Финляндия) и Сухани Патил (Индия) – ТВА
