ITF27 апреля 2026, 20:54 | Обновлено 27 апреля 2026, 20:55
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 27 апреля до 3 мая.
М25 Кастельдефелс (Испания – грунт), M25 Andres Gimeno
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Артем Худа (Украина) – Килиан Кок (Швейцария) – 5:7, 6:3, 10:4
- Хавьер Мартинес (Испания, уайлд-ард) – Михаил Ковалев (Украина) – 7:5, 0:6, 9:11
- Оскар Пинто (Испания, 6) – Антон Марченко (Украина) – 6:2, 6:1
Второй круг
- Артем Худа (Украина) – Шави Матас (Испания, 15) – 0:6. 1:6
- Дражен Петрович (Босния, 3) – 6:1, 7:6 (7:2)
Парный разряд
Первый круг
- Хавьер Мартинес (Испания) и Дарио Монсон (Испания) – Степан Бойко (Украина) и Матиас Рейняк (США) – ТВА
М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 3 Somabay Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Павел Боднарчук (Украина) – Габриэле Леччизи (Италия) – 6:4, 7:5
Второй круг
- Валерий Мартишев (6) – Павел Боднарчук (Украина) – 27.04
Одиночный разряд
Первый круг
- Виктор Фридрих (Великобритания) – Никита Маштаков (Украина, 6) – ТВА
- ТВА – Юрий Джавакян (Украина, 2) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Павел Боднарчук (Украина) и Александрс Сотиковс (Латвия) – Шанкер Хейснам (Индия) и Арьюн Ратхи (Индия) – ТВА
- Карим Мабрук (Египет) и Ясин Вагех (Египет) – Лоренцо Бокки (Италия) и Никита Маштаков (Украина, 3) – ТВА
