Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 27 апреля до 3 мая.

М25 Кастельдефелс (Испания – грунт), M25 Andres Gimeno

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Артем Худа (Украина) – Килиан Кок (Швейцария) – 5:7, 6:3, 10:4

Хавьер Мартинес (Испания, уайлд-ард) – Михаил Ковалев (Украина) – 7:5, 0:6, 9:11

Оскар Пинто (Испания, 6) – Антон Марченко (Украина) – 6:2, 6:1

Второй круг

Артем Худа (Украина) – Шави Матас (Испания, 15) – 0:6. 1:6

Дражен Петрович (Босния, 3) – 6:1, 7:6 (7:2)

Парный разряд

Первый круг

Хавьер Мартинес (Испания) и Дарио Монсон (Испания) – Степан Бойко (Украина) и Матиас Рейняк (США) – ТВА

М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 3 Somabay Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Павел Боднарчук (Украина) – Габриэле Леччизи (Италия) – 6:4, 7:5

Второй круг

Валерий Мартишев (6) – Павел Боднарчук (Украина) – 27.04

Одиночный разряд

Первый круг

Виктор Фридрих (Великобритания) – Никита Маштаков (Украина, 6) – ТВА

– ТВА ТВА – Юрий Джавакян (Украина, 2) – ТВА

Парный разряд

Первый круг