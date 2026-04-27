  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05
ITF
27 апреля 2026, 20:54 | Обновлено 27 апреля 2026, 20:55
60
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

27 апреля 2026, 20:54 | Обновлено 27 апреля 2026, 20:55
60
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 27 апреля до 3 мая.

М25 Кастельдефелс (Испания – грунт), M25 Andres Gimeno

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Артем Худа (Украина) – Килиан Кок (Швейцария) – 5:7, 6:3, 10:4
  • Хавьер Мартинес (Испания, уайлд-ард) – Михаил Ковалев (Украина) – 7:5, 0:6, 9:11
  • Оскар Пинто (Испания, 6) – Антон Марченко (Украина) – 6:2, 6:1

Второй круг

  • Артем Худа (Украина) – Шави Матас (Испания, 15) – 0:6. 1:6
  • Дражен Петрович (Босния, 3) – 6:1, 7:6 (7:2)

Парный разряд

Первый круг

  • Хавьер Мартинес (Испания) и Дарио Монсон (Испания) – Степан Бойко (Украина) и Матиас Рейняк (США) – ТВА

М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 3 Somabay Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Павел Боднарчук (Украина) – Габриэле Леччизи (Италия) – 6:4, 7:5

Второй круг

  • Валерий Мартишев (6) – Павел Боднарчук (Украина) – 27.04

Одиночный разряд

Первый круг

  • Виктор Фридрих (Великобритания) – Никита Маштаков (Украина, 6) – ТВА
  • ТВА – Юрий Джавакян (Украина, 2) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Павел Боднарчук (Украина) и Александрс Сотиковс (Латвия) – Шанкер Хейснам (Индия) и Арьюн Ратхи (Индия) – ТВА
  • Карим Мабрук (Египет) и Ясин Вагех (Египет) – Лоренцо Бокки (Италия) и Никита Маштаков (Украина, 3) – ТВА
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
