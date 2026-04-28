  4. Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
WTA
28 апреля 2026, 11:49 | Обновлено 28 апреля 2026, 11:52
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта

Марта в столице Испании уже прошла Путинцеву, Пегулу и Макнелли; далее – Носкова

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) определены пары 1/8 финала.

Борьбу в столице Испании продолжает Марта Костюк, которая уже прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу и Кэти Макнелли.

Следующей соперницей Марты будет представительница Чехии – Линда Носкова. Носкова в четвертом раунде справилась с Коко Гауфф, отыгравшись с 1:4 в решающем сете.

В еще одном четвертьфинальном поединке в нижней части сетки сойдутся Каролина Плишкова и Анастасия Потапова. Плишкова впервые с 2024 года выиграла четыре матча подряд, а Потапова в 1/8 финала выбила вторую ракетку мира Елену Рыбакину.

В верхней части сойдутся Арина Соболенко и Хейли Баптист, а также Лейла Фернандес и Мирра Андреева.

Четвертьфиналы в верхней части состоятся 28 апреля, а в нижней – 29 числа. Костюк сыграет против Носковой в среду (время старта игры будет определено позже).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [14] – 6:7 (1:7), 6:3, 6:2
Белинда Бенчич [11] – Хейли Баптист [30] – 1:6, 7:6 (16:14), 3:6

Энн Ли [31] – Лейла Фернандес [24] – 3:6, 2:6
Мирра Андреева [9] – Анна Бондар – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)

Нижняя часть сетки

Марта Костюк [26] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:3
Линда Носкова [13] – Коко Гауфф [3] – 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)

Солана Сиерры – Каролина Плишкова – 4:6, 3:6
Анастасия Потапова [LL] – Елена Рыбакина [2] – 7:6 (10:8), 6:4

WTA 1000 Мадрид. Грунт, Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

28.04. 21:00. Арина Соболенко [1] – Хейли Баптист [30]
28.04. 14:00. Лейла Фернандес [24] – Мирра Андреева [9]

Нижняя часть сетки

29.04. Марта Костюк [26] – Линда Носкова [13]
29.04. Каролина Плишкова – Анастасия Потапова [LL]

По теме:
ВИДЕО. Шанс для Костюк. Как Рыбакина сенсационно вылетела из Мадрида
ФОТО. Лунин с женой своими глазами увидели феерию Костюк в Мадриде
Марта КОСТЮК: «После следующего трофея я сделаю сальто. Надеюсь, в Мадриде»
Даниил Агарков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Синнер и Зверев в борьбе. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Мадриде
Теннис | 28 апреля 2026, 02:48 0
Синнер и Зверев в борьбе. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Мадриде
Синнер и Зверев в борьбе. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Мадриде

27 апреля завершились все матчи 1/16 финала на тысячнике в столице Испании

Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Футбол | 27 апреля 2026, 12:21 3
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций

Дмитрий Ризнык вернется в стартовый состав после того, как пропустил поединок чемпионата Украины

Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Футбол | 27.04.2026, 13:22
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Футбол | 28.04.2026, 07:22
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Футбол | 28.04.2026, 08:33
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Шлях до фіналу зачищений для Марти, головне цим скористатися, удачі!
Носкова - гравчиня топ-рівня! Сильно й потужно грає! 13-та у рейтингу ВТА, а ще - не хухри-мухри! Аби перемогти - Костюк потрібно викластися у грі з нею - на всі 100 та навіть більше!
Популярные новости
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 12
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 19
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 4
Футбол
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
