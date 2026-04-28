Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта

На грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) определены пары 1/8 финала.

Борьбу в столице Испании продолжает Марта Костюк, которая уже прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу и Кэти Макнелли.

Следующей соперницей Марты будет представительница Чехии – Линда Носкова. Носкова в четвертом раунде справилась с Коко Гауфф, отыгравшись с 1:4 в решающем сете.

В еще одном четвертьфинальном поединке в нижней части сетки сойдутся Каролина Плишкова и Анастасия Потапова. Плишкова впервые с 2024 года выиграла четыре матча подряд, а Потапова в 1/8 финала выбила вторую ракетку мира Елену Рыбакину.

В верхней части сойдутся Арина Соболенко и Хейли Баптист, а также Лейла Фернандес и Мирра Андреева.

Четвертьфиналы в верхней части состоятся 28 апреля, а в нижней – 29 числа. Костюк сыграет против Носковой в среду (время старта игры будет определено позже).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [14] – 6:7 (1:7), 6:3, 6:2

Белинда Бенчич [11] – Хейли Баптист [30] – 1:6, 7:6 (16:14), 3:6

Энн Ли [31] – Лейла Фернандес [24] – 3:6, 2:6

Мирра Андреева [9] – Анна Бондар – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)

Нижняя часть сетки

Марта Костюк [26] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:3

Линда Носкова [13] – Коко Гауфф [3] – 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)

Солана Сиерры – Каролина Плишкова – 4:6, 3:6

Анастасия Потапова [LL] – Елена Рыбакина [2] – 7:6 (10:8), 6:4

WTA 1000 Мадрид. Грунт, Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

28.04. 21:00. Арина Соболенко [1] – Хейли Баптист [30]

28.04. 14:00. Лейла Фернандес [24] – Мирра Андреева [9]

Нижняя часть сетки

29.04. Марта Костюк [26] – Линда Носкова [13]

29.04. Каролина Плишкова – Анастасия Потапова [LL]

