Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Марта в столице Испании уже прошла Путинцеву, Пегулу и Макнелли; далее – Носкова
На грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) определены пары 1/8 финала.
Борьбу в столице Испании продолжает Марта Костюк, которая уже прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу и Кэти Макнелли.
Следующей соперницей Марты будет представительница Чехии – Линда Носкова. Носкова в четвертом раунде справилась с Коко Гауфф, отыгравшись с 1:4 в решающем сете.
В еще одном четвертьфинальном поединке в нижней части сетки сойдутся Каролина Плишкова и Анастасия Потапова. Плишкова впервые с 2024 года выиграла четыре матча подряд, а Потапова в 1/8 финала выбила вторую ракетку мира Елену Рыбакину.
В верхней части сойдутся Арина Соболенко и Хейли Баптист, а также Лейла Фернандес и Мирра Андреева.
Четвертьфиналы в верхней части состоятся 28 апреля, а в нижней – 29 числа. Костюк сыграет против Носковой в среду (время старта игры будет определено позже).
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [14] – 6:7 (1:7), 6:3, 6:2
Белинда Бенчич [11] – Хейли Баптист [30] – 1:6, 7:6 (16:14), 3:6
Энн Ли [31] – Лейла Фернандес [24] – 3:6, 2:6
Мирра Андреева [9] – Анна Бондар – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)
Нижняя часть сетки
Марта Костюк [26] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:3
Линда Носкова [13] – Коко Гауфф [3] – 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)
Солана Сиерры – Каролина Плишкова – 4:6, 3:6
Анастасия Потапова [LL] – Елена Рыбакина [2] – 7:6 (10:8), 6:4
WTA 1000 Мадрид. Грунт, Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
28.04. 21:00. Арина Соболенко [1] –
28.04. 14:00. Лейла Фернандес [24] – Мирра Андреева [9]
Нижняя часть сетки
29.04.
29.04. Каролина Плишкова – Анастасия Потапова [LL]
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 апреля завершились все матчи 1/16 финала на тысячнике в столице Испании
Дмитрий Ризнык вернется в стартовый состав после того, как пропустил поединок чемпионата Украины