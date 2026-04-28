Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Шанс для Костюк. Как Рыбакина сенсационно вылетела из Мадрида
WTA
28 апреля 2026, 11:29
ВИДЕО. Шанс для Костюк. Как Рыбакина сенсационно вылетела из Мадрида

Вторая ракетка мира проиграла Анастасии Потаповой в 1/8 финала тысячника в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана сенсационно завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/8 финала казахстанка неожиданно проиграла представительнице Австрии Анастасии Потаповой (WTA 56). Встреча завершилась в двух сетах за 1 час и 56 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Анастасия Потапова (Австрия) [LL] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 7:6 (10:8), 6:4

Следующей соперницей Потаповой будет экс-первая ракетка Каролина Плишкова (Чехия, WTA 197).

Рыбакина могла стать потенциальной оппоненткой Марты Костюк (Украина, WTA 23) в полуфинале тысячника. Теперь потенциальный путь Марты к финалу: Линда Носкова (Чехия, WTA 13) и Каролина Плишкова (Чехия, WTA 197) / Анастасия Потапова (Австрия, WTA 56).

По теме:
Елена Рыбакина Анастасия Потапова Марта Костюк WTA Мадрид теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тільки що прочитав інтерв'ю Марти,вона каже, що ввечері  м'яч летить повільніше.Ось чому у риби й не вийшло домінувати на корті за рахунок потужності,що й видно в огляді.
Ответить
0
Ну й заголовочок! Після просмотру запису гри - ще абсолютно незрозуміло - хто на даний момент сильніше - Рибакіна чи Потапова?!
Ответить
0
Акєла промахнулась. Не може ж вона весь час вигравати. Все ж таки жива людина, чи то рибина.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем