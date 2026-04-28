Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана сенсационно завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/8 финала казахстанка неожиданно проиграла представительнице Австрии Анастасии Потаповой (WTA 56). Встреча завершилась в двух сетах за 1 час и 56 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Анастасия Потапова (Австрия) [LL] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 7:6 (10:8), 6:4

Следующей соперницей Потаповой будет экс-первая ракетка Каролина Плишкова (Чехия, WTA 197).

Рыбакина могла стать потенциальной оппоненткой Марты Костюк (Украина, WTA 23) в полуфинале тысячника. Теперь потенциальный путь Марты к финалу: Линда Носкова (Чехия, WTA 13) и Каролина Плишкова (Чехия, WTA 197) / Анастасия Потапова (Австрия, WTA 56).

ВИДЕО. Шанс для Костюк. Как Рыбакина сенсационно вылетела из Мадрида