ФИФА изменит правила желтых карточек на ЧМ-2026

Исполнительный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) планирует ввести на предстоящем ЧМ-2026 в США новые правила аннулирования желтых карточек.

По данным BBC Sport, на чемпионате мира будет введен дополнительный этап, на котором предупреждения футболистов будут аннулированы. Сначала желтые карточки будут «сбрасываться» после группового этапа, а затем еще после четвертьфинала турнира.

ФИФА вводит нововведение из-за расширения количества участников, что привело к появлению раунда 1/16 финала ЧМ. Таким образом, количество матчей также увеличится, а значит, и риски дисквалификации тоже.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2026 система VAR получит дополнительные полномочия. В частности, судьи смогут пересматривать спорные эпизоды, связанные со второй желтой карточкой, которая приводит к удалению игрока. До этого вмешиваться разрешалось только при наличии подозрения на прямую красную карточку.

ЧМ-2026 продлится рекордные 39 дней (с 11 июня по 19 июля) и будет включать 104 матча.