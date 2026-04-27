  4. У Трампа продолжают продвигать идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026
27 апреля 2026, 19:29 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Италии по футболу

Специальный посланник Дональда Трампа Паоло Замполли продолжает настаивать на участии сборной Италии в чемпионате мира.

Итало-американский бывший модельный агент, а ныне специальный посланник президента США Трампа по глобальным партнерствам, в одиночку пытается подтолкнуть ФИФА к спорной замене Ирана на этом летнем турнире. Поскольку США и Иран в настоящее время вовлечены в то, что президент неоднократно называл войной, остается неясным, будет ли команда чувствовать себя в безопасности, участвуя в чемпионате мира, или даже будет ли ей разрешен въезд в страну. Поэтому Замполли утверждает, что ФИФА должна исключить Иран и вместо этого включить Италию как команду с самым высоким рейтингом, которая не прошла квалификацию.

«Я бы сказал, что существует более чем 50-процентная вероятность участия Италии в чемпионате мира», – заявил Замполли. «В эти выходные я встречусь с Джанни Инфантино в Майами на Гран-при Формулы-1. Чемпионат мира не должен проходить без Италии, решение за Инфантино и Трампом».

Политик может смириться с тем, что в США приедет сборная Ирана, но никак не хочет видеть в стране тысячи недовольных Америкой иранских болельщиков. В Италии идею Замполли встретили прохладно и со скепсисом.

По теме:
В Норвегии требуют отменить Премию мира ФИФА, которую получил Трамп
Модрич перенесет операцию. Игра на чемпионате мира под вопросом
Неймар пропустил тренировку, засветившись в баре
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХАВИ: «Я уговорил Месси вернуться в Барселону, но...»
Футбол | 27 апреля 2026, 17:45 0
ХАВИ: «Я уговорил Месси вернуться в Барселону, но...»
ХАВИ: «Я уговорил Месси вернуться в Барселону, но...»

Легендарный аргентинец в 2023 году был в шаге от возвращения на «Камп Ноу»

Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье
Футбол | 27 апреля 2026, 10:01 10
Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье
Шахтер нацелился на футболиста сборной Украины, который играет за Полесье

Донецкий клуб заинтересован в услугах защитника Эдуарда Сарапия, у которого пять голов в сезоне

Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Футбол | 27.04.2026, 07:00
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Бокс | 27.04.2026, 09:04
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Футбол | 27.04.2026, 07:44
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Популярные новости
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 3
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
26.04.2026, 02:39 1
Теннис
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 13
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
25.04.2026, 18:48 3
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 210
Футбол
