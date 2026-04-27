У Трампа продолжают продвигать идею замены Ирана на Италию на ЧМ-2026

Специальный посланник Дональда Трампа Паоло Замполли продолжает настаивать на участии сборной Италии в чемпионате мира.

Итало-американский бывший модельный агент, а ныне специальный посланник президента США Трампа по глобальным партнерствам, в одиночку пытается подтолкнуть ФИФА к спорной замене Ирана на этом летнем турнире. Поскольку США и Иран в настоящее время вовлечены в то, что президент неоднократно называл войной, остается неясным, будет ли команда чувствовать себя в безопасности, участвуя в чемпионате мира, или даже будет ли ей разрешен въезд в страну. Поэтому Замполли утверждает, что ФИФА должна исключить Иран и вместо этого включить Италию как команду с самым высоким рейтингом, которая не прошла квалификацию.

«Я бы сказал, что существует более чем 50-процентная вероятность участия Италии в чемпионате мира», – заявил Замполли. «В эти выходные я встречусь с Джанни Инфантино в Майами на Гран-при Формулы-1. Чемпионат мира не должен проходить без Италии, решение за Инфантино и Трампом».

Политик может смириться с тем, что в США приедет сборная Ирана, но никак не хочет видеть в стране тысячи недовольных Америкой иранских болельщиков. В Италии идею Замполли встретили прохладно и со скепсисом.