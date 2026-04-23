Иран: «США боятся даже присутствия 11 молодых иранцев на поле»
ЧМ-2026 становится все более политизированным
Посольство Ирана в Италии ответило на предложение представителя президента США Дональда Трампа заменить «скуадрой адзуррой» национальную команду Ирана на чемпионате мира 2026 года.
«Футбол принадлежит народу, а не политикам. Италия достигла футбольного величия на поле не благодаря политическим привилегиям», – гласит заявление дипломатической миссии.
Посольство назвало это предложение признаком «морального банкротства» Соединенных Штатов, так как они «боятся даже присутствия одиннадцати молодых иранцев на поле».
Ранее официальные лица ФИФА и Италии отреагировали отказом на предложение американских властей.
