Иран: «США боятся даже присутствия 11 молодых иранцев на поле»

Посольство Ирана в Италии ответило на предложение представителя президента США Дональда Трампа заменить «скуадрой адзуррой» национальную команду Ирана на чемпионате мира 2026 года.

«Футбол принадлежит народу, а не политикам. Италия достигла футбольного величия на поле не благодаря политическим привилегиям», – гласит заявление дипломатической миссии.

Посольство назвало это предложение признаком «морального банкротства» Соединенных Штатов, так как они «боятся даже присутствия одиннадцати молодых иранцев на поле».

Ранее официальные лица ФИФА и Италии отреагировали отказом на предложение американских властей.