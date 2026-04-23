  Иран: «США боятся даже присутствия 11 молодых иранцев на поле»
23 апреля 2026, 20:53 | Обновлено 23 апреля 2026, 20:54
0

Иран: «США боятся даже присутствия 11 молодых иранцев на поле»

ЧМ-2026 становится все более политизированным

23 апреля 2026, 20:53 | Обновлено 23 апреля 2026, 20:54
515
0
Иран: «США боятся даже присутствия 11 молодых иранцев на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ирана

Посольство Ирана в Италии ответило на предложение представителя президента США Дональда Трампа заменить «скуадрой адзуррой» национальную команду Ирана на чемпионате мира 2026 года.

«Футбол принадлежит народу, а не политикам. Италия достигла футбольного величия на поле не благодаря политическим привилегиям», – гласит заявление дипломатической миссии.

Посольство назвало это предложение признаком «морального банкротства» Соединенных Штатов, так как они «боятся даже присутствия одиннадцати молодых иранцев на поле».

Ранее официальные лица ФИФА и Италии отреагировали отказом на предложение американских властей.

Руслан Полищук Источник: Marca
