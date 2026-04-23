23 апреля 2026, 19:31
Италия ответила на предложение США заменить сборную Ирана на ЧМ-2026

Министр спорта Италии заявил: «Невозможно и неуместно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Италии по футболу

Специальный посланник США Паоло Дзамполли обсуждал с президентом Штатов Дональдом Трампом и президентом ФИФА Джанни Инфантино идею о том, чтобы сборная Италии заменила национальную команду Ирана на чемпионате мира, который стартует в июне 2026 года в Северной Америке.

Министр спорта Италии Андреа Абоди уже прокомментировал эту идею: «Возможная повторная квалификация Италии на чемпионат мира 2026 года, во-первых, невозможна, а во-вторых, неуместна. Я не знаю, что важнее. Квалификация – на поле».

Сборная Италии четыре раза становилась лучшей командой мира, но пропустит уже третий подряд турнир такого ранга из-за провалов в квалификации. На чемпионате мира Иран должен провести матчи группового турнира в США. На стадии 1/32 финала иранцы могут встретиться с американцами.

По теме:
Дино ДЗОФФ: Италия должна быть на ЧМ-2026, даже если это не спортивно
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
В команде Трампа определились со сборной, которая заменит Иран на ЧМ-2026
Руслан Полищук Источник: The Independent
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Никакого покоя, пока Шахтер не станет чемпионом»
Футбол | 23 апреля 2026, 17:55 0
Арда ТУРАН: «Никакого покоя, пока Шахтер не станет чемпионом»
Арда ТУРАН: «Никакого покоя, пока Шахтер не станет чемпионом»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
Футбол | 23 апреля 2026, 07:08 14
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины

Киевляне узнали соперника в финале Кубка Украины

Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23.04.2026, 13:30
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция
Футбол | 23.04.2026, 15:27
Заря – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция
Заря – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 18:11
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Популярные новости
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 29
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 84
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
21.04.2026, 22:00 12
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
21.04.2026, 21:12
Снукер
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
22.04.2026, 05:32 1
Бокс
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
