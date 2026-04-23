Италия ответила на предложение США заменить сборную Ирана на ЧМ-2026

Специальный посланник США Паоло Дзамполли обсуждал с президентом Штатов Дональдом Трампом и президентом ФИФА Джанни Инфантино идею о том, чтобы сборная Италии заменила национальную команду Ирана на чемпионате мира, который стартует в июне 2026 года в Северной Америке.

Министр спорта Италии Андреа Абоди уже прокомментировал эту идею: «Возможная повторная квалификация Италии на чемпионат мира 2026 года, во-первых, невозможна, а во-вторых, неуместна. Я не знаю, что важнее. Квалификация – на поле».

Сборная Италии четыре раза становилась лучшей командой мира, но пропустит уже третий подряд турнир такого ранга из-за провалов в квалификации. На чемпионате мира Иран должен провести матчи группового турнира в США. На стадии 1/32 финала иранцы могут встретиться с американцами.