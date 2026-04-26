  4. Музетти одолел нидерландца и вышел в 1/8 финала на Мастерсе в Мадриде
26 апреля 2026, 16:42 | Обновлено 26 апреля 2026, 17:02
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Итальянский теннисист, шестой сеяный Лоренцо Музетти (ATP 9) вышел в 1/8 финала на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

Музетти переиграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора (ATP 33) в двух сетах за 1 час и 41 минуту – 6:4, 7:5.

В активе Лоренцо – пять подач на вылет и 21 виннер, в пасиве – 13 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

В следующем раунде итальянец сыграет с чехом Иржи Легечкой.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Таллон Грикспор [29] – Лоренцо Музетти [6] – 4:6, 5:7

