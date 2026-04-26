Агробизнес – Ингулец – 1:0. Обыграли конкурента. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 26 апреля, в Волочиске прошел поединок 25-го тура Первой лиги. «Агробизнес» обыграл «Ингулец», забив в конце матча.

Команды не форсировали события и действовали достаточно осторожно. Моменты для взятия ворот были, однако первый тайм прошел без забитых мячей.

Развязка наступила в конце поединка. После вбрасывания аута на 89-й минуте Роман Кузьмин подхватил мяч и точным ударом принес «Агробизнесу» три очка.

Первая лига. 25-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 26 апреля

«Агробизнес» (Волочиск) – «Ингулец» (Петрово) – 1:0

Гол: Кузьмин, 89

