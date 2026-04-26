  4. Агробизнес – Ингулец – 1:0. Обыграли конкурента. Видео гола и обзор матча
26.04.2026 13:30 – FT 1 : 0
Ингулец
Украина. Первая лига
26 апреля 2026, 19:14 | Обновлено 26 апреля 2026, 19:15
Агробизнес – Ингулец – 1:0. Обыграли конкурента. Видео гола и обзор матча

«Агробизнес» увеличил отрыв от «Ингульца» до восьми очков

В воскресенье, 26 апреля, в Волочиске прошел поединок 25-го тура Первой лиги. «Агробизнес» обыграл «Ингулец», забив в конце матча.

Команды не форсировали события и действовали достаточно осторожно. Моменты для взятия ворот были, однако первый тайм прошел без забитых мячей.

Развязка наступила в конце поединка. После вбрасывания аута на 89-й минуте Роман Кузьмин подхватил мяч и точным ударом принес «Агробизнесу» три очка.

Первая лига. 25-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 26 апреля

«Агробизнес» (Волочиск) – «Ингулец» (Петрово) – 1:0

Гол: Кузьмин, 89

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
Сергей Турчак
