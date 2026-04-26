Агробизнес – Ингулец – 1:0. Обыграли конкурента. Видео гола и обзор матча
«Агробизнес» увеличил отрыв от «Ингульца» до восьми очков
В воскресенье, 26 апреля, в Волочиске прошел поединок 25-го тура Первой лиги. «Агробизнес» обыграл «Ингулец», забив в конце матча.
Команды не форсировали события и действовали достаточно осторожно. Моменты для взятия ворот были, однако первый тайм прошел без забитых мячей.
Развязка наступила в конце поединка. После вбрасывания аута на 89-й минуте Роман Кузьмин подхватил мяч и точным ударом принес «Агробизнесу» три очка.
Первая лига. 25-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 26 апреля
«Агробизнес» (Волочиск) – «Ингулец» (Петрово) – 1:0
Гол: Кузьмин, 89
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ждем очередной гол Пономаренко?
Представитель США одолел кубинца Ленье Перо единогласным решением судей