В воскресенье, 26 апреля, состоится поединок 25-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 13:30.

Агробизнес

Для волочисского коллектива текущий сезон складывается неплохо. После 24 туров Первой лиги Украины на балансе «Агробизнеса» есть 43 зачетных пункта, позволяющих ему находиться на 4-м месте турнирной таблицы. От 3-й строчки клуб отстает на 7 баллов, а от конкурентов с 5-й позиции оторвался на 5 очков за 6 туров до завершения турнира.

В Кубке Украины «Агробизнес» обыграл «Диназ» и «Денгофф», однако на стадии 1/8 финала потерпел поражение против харьковского «Металлиста 1925».

Ингулец

В первой половине сезона прошлогодние участники Премьер-лиги выглядели уверенно, однако после зимнего трансферного окна и ухода многих футболистов коллектив демонстрирует неубедительные результаты. В общей сложности, за 24 тура Первой лиги «Ингулец» получил 38 очков, благодаря которым занимает 5-ю строчку общего зачета. Расстояние от топ-4, место в котором позволит сыграть в плей-офф за повышение, сейчас составляет 5 баллов.

В Кубке Украины «Ингулец» квалифицировался в четвертьфинал, одолев на своем пути «Карбон», «Подолье» и «Викторию». Однако на стадии 1/4 коллектив уступил «Динамо Киев» со счетом 2:0.

Личные встречи

За последние 2 года коллективы встречались между собой трижды. 1 победу одержал «Агробизнес», а еще дважды выигрывал «Ингулец».

Интересные факты

«Ингулец» проиграл в 5/7 официальных играх Первой лиги в 2026 году.

«Ингулец» отметился лишь 1 голом в 7 матчах 2026 года.

В каждом из 3-х предыдущих поединков «Агробизнеса» было забито более 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: победа «Агробизнеса» с коэффициентом 1.55 по линии БК betking.