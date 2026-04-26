Агробизнес – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

ФК Агробизнес

В воскресенье, 26 апреля, состоится поединок 25-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 13:30.

Агробизнес

Для волочисского коллектива текущий сезон складывается неплохо. После 24 туров Первой лиги Украины на балансе «Агробизнеса» есть 43 зачетных пункта, позволяющих ему находиться на 4-м месте турнирной таблицы. От 3-й строчки клуб отстает на 7 баллов, а от конкурентов с 5-й позиции оторвался на 5 очков за 6 туров до завершения турнира.

В Кубке Украины «Агробизнес» обыграл «Диназ» и «Денгофф», однако на стадии 1/8 финала потерпел поражение против харьковского «Металлиста 1925».

Ингулец

В первой половине сезона прошлогодние участники Премьер-лиги выглядели уверенно, однако после зимнего трансферного окна и ухода многих футболистов коллектив демонстрирует неубедительные результаты. В общей сложности, за 24 тура Первой лиги «Ингулец» получил 38 очков, благодаря которым занимает 5-ю строчку общего зачета. Расстояние от топ-4, место в котором позволит сыграть в плей-офф за повышение, сейчас составляет 5 баллов.

В Кубке Украины «Ингулец» квалифицировался в четвертьфинал, одолев на своем пути «Карбон», «Подолье» и «Викторию». Однако на стадии 1/4 коллектив уступил «Динамо Киев» со счетом 2:0.

Личные встречи

За последние 2 года коллективы встречались между собой трижды. 1 победу одержал «Агробизнес», а еще дважды выигрывал «Ингулец».

Интересные факты

  • «Ингулец» проиграл в 5/7 официальных играх Первой лиги в 2026 году.
  • «Ингулец» отметился лишь 1 голом в 7 матчах 2026 года.
  • В каждом из 3-х предыдущих поединков «Агробизнеса» было забито более 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: победа «Агробизнеса» с коэффициентом 1.55 по линии БК betking.

По теме:
Андрей АНИЩЕНКО: «Досадная потеря очков. Сами виноваты»
Виктория – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Агробизнес Ингулец прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
Футбол | 25 апреля 2026, 13:17 3
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва

Дарио Срна считает, что национальную команду должен возглавить 75-летний Мирон Маркевич

Игрок Буковины, потерявший сознание в матче с Динамо, выступил с заявлением
Футбол | 25 апреля 2026, 10:48 4
Игрок Буковины, потерявший сознание в матче с Динамо, выступил с заявлением
Игрок Буковины, потерявший сознание в матче с Динамо, выступил с заявлением

Андрей Бусько заявил, что совсем скоро он вернется на футбольное поле

ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 06:45
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Футбол | 25.04.2026, 20:25
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Футболист Динамо пережил тяжелые времена и поблагодарил команду
Футбол | 26.04.2026, 08:42
Футболист Динамо пережил тяжелые времена и поблагодарил команду
Футболист Динамо пережил тяжелые времена и поблагодарил команду
Популярные новости
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 5
Футбол
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 55
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
24.04.2026, 10:20 24
Футбол
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 13
Теннис
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
