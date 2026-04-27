  4. Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «У нас был единственный момент, и мы его использовали»
26.04.2026 13:30 – FT 1 : 0
Ингулец
Украина. Первая лига
27 апреля 2026, 15:02 |
328
0

Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «У нас был единственный момент, и мы его использовали»

Главный тренер «Агробизнеса» прокомментировал победу над «Ингульцом»

ФК Агробизнес. Александр Чижевский

В матче 25-го тура Первой лиги «Агробизнес» со счетом 1:0 обыграл «Ингулец». Впечатлениями о поединке поделился наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

– Довольны ли вы тем, как ваши футболисты действовали на поле?

– Однозначно, потому что мы играли против организованной команды, обученной команды, играющей в комбинационный футбол. Но повлияли погодные условия, потому что очень тяжело комбинировать на таком поле, при такой погоде, когда сильный ветер. Никак не можем дождаться, когда трава пойдет, когда будет качественное поле. Отмечали, чтобы ребята терпели, что будет много единоборств, чтобы организованно сработали и ждать своего шанса. И в конце матча мы этот шанс получили и его использовали, потому что в принципе у нас и моментов не было. В то же время, я не могу сказать, что и у Ингульца были моменты. Это была игра до первого забитого мяча. Я поблагодарил ребят, что дотерпели. И тот момент, который у нас был один единственный – мы его использовали.

– В конце матча выпустили Андрея Зиня вместо Андрея Ризныка. Хотели ли вы удержать эту ничью? Был ли какой-нибудь план, что удастся создать этот эпизод?

– Всегда есть такое понимание, что на исходе игры выходят центральные защитники, идет навал. Нам нужно было немного прибавить роста. И нужно было на левом фланге добавить качества. Казак и аут бросил быстрый, который мы использовали. А в опорной зоне Зиня выпустили, потому что есть рост, и есть у него навык единоборств.

– Было ли для вас это противостояние принципиальным, потому что до этого две встречи против Ингульца во главе с Василием Кобиным проиграли? Была ли эта встреча особенной в этом плане для вас?

– Она не была принципиальна для нас. Она просто была нам очень важна, нужна была в плане турнирной таблицы, потому что это наш прямой конкурент в борьбе за переходные матчи.

– Готовы ли сейчас к таким поединкам? Уже четвертое место и восемь очков есть в запасе. Очень велика вероятность попасть в эту зону. Готовы ли игроки соперничать с командой, которая будет в зоне вылета УПЛ, в переходных матчах?

– Это для них большой шанс проявить себя, потому что каждый футболист, играющий в Первой лиге, мечтает попасть в УПЛ. Для них это очень большой шанс испытать себя на уровне команды УПЛ. И это для нас, для истории, для Агробизнеса – это тоже большой вклад.

– Говорили ли что-нибудь Роману Кузьмину в раздевалке? Четвертый матч подряд забивает. Просто какой-то невероятный результат. Как вы можете оценить его?

– Перед матчем его спросил: «Кузя, сколько тебе осталось до лидеров в бомбардирской гонке?» Сказал – пять. Сейчас я ему сказал: «Кузя осталось четыре».

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
По теме:
Тренер команды УПЛ: «Пациент пока скорее жив, чем мертв»
Вячеслав КОЙДАН: «Очень жаль, что не удалось вытащить хотя бы ничью»
Полузащитник Карпат: «Каждый игрок читает новости, но мы профессионалы...»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Агробизнес Роман Кузьмин пресс-конференция Александр Чижевский
Сергей Турчак Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Футбол | 27 апреля 2026, 10:23 4
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»

Известный тренер – о Чернате

Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Футбол | 26 апреля 2026, 15:45 210
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих

Киевский клуб совершил чудо

Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 15:55
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
Футбол | 27.04.2026, 08:15
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
Битва середняков. Составы на матч УПЛ Заря – Верес
Футбол | 27.04.2026, 14:36
Битва середняков. Составы на матч УПЛ Заря – Верес
Битва середняков. Составы на матч УПЛ Заря – Верес
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 7
Футбол
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 3
Футбол
