  4. Кузьмин приносит три очка. Агробизнес вырвал победу в матче с Ингульцом
Украина. Первая лига
26 апреля 2026, 15:34 | Обновлено 26 апреля 2026, 15:40
Кузьмин приносит три очка. Агробизнес вырвал победу в матче с Ингульцом

Поединок «Агробизнес» – «Ингулец» завершился со счетом 1:0

26 апреля 2026, 15:34 | Обновлено 26 апреля 2026, 15:40
126
0
Кузьмин приносит три очка. Агробизнес вырвал победу в матче с Ингульцом
В воскресенье, 26 апреля, в Волочиске состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Агробизнес» принимал «Ингулец», с которым ведет борьбу за место в стыковых матчах.

В турнирной таблице команды расположились на соседних местах. «Агробизнес» идет четвертым, а «Ингулец» – пятым, с отставанием в пять очков.

Команды действовали достаточно осторожно, хотя моменты для взятия ворот были. Тем не менее, первый тайм прошел без забитых мячей.

Развязка наступила на 89-й минуте. После вбрасывания аута Роман Кузьмин подхватил мяч и точным ударом принес «Агробизнесу» три очка.

Первая лига. 25-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 26 апреля

«Агробизнес» (Волочиск) – «Ингулец» (Петрово) – 1:0

Гол: Кузьмин, 89

89’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
По теме:
Динамо и Кривбасс выдали самый результативный матч в истории УПЛ
Ярмоленко оформил 120-й и 121-й голы в УПЛ. Кому забивал?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 26 апреля 2026, 09:12 2
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии

Махарадзе решил опозориться

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26 апреля 2026, 08:22 0
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером

Крис Ричардс – о матче с «горняками»

Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 11:00
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 15:55
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26.04.2026, 09:41
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Популярные новости
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 5
Футбол
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
25.04.2026, 18:48 2
Футбол
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 23
Футбол
