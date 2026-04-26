Кузьмин приносит три очка. Агробизнес вырвал победу в матче с Ингульцом

В воскресенье, 26 апреля, в Волочиске состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Агробизнес» принимал «Ингулец», с которым ведет борьбу за место в стыковых матчах.

В турнирной таблице команды расположились на соседних местах. «Агробизнес» идет четвертым, а «Ингулец» – пятым, с отставанием в пять очков.

Команды действовали достаточно осторожно, хотя моменты для взятия ворот были. Тем не менее, первый тайм прошел без забитых мячей.

Развязка наступила на 89-й минуте. После вбрасывания аута Роман Кузьмин подхватил мяч и точным ударом принес «Агробизнесу» три очка.

Первая лига. 25-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 26 апреля

«Агробизнес» (Волочиск) – «Ингулец» (Петрово) – 1:0

Гол: Кузьмин, 89

Видеозапись матча