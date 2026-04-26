Цыганков может покинуть Жирону. Появился серьезный претендент

Украинский футболист каталонской «Жироны» Виктор Цыганков может в скором времени сменить клуб.

Как отмечает источник, серьезный интерес к Виктору проявляет один из лидеров турецкого чемпионата – «Трабзонспор».

Виктор может присоединиться к Александру Зубкову и Арсению Батагову. Также в турецком клубе, вероятно, продолжит карьеру Руслан Малиновский.

В этом сезоне Цыганков провел 29 матчей, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт украинца с «Жироной» действует до лета 2027 года.