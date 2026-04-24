24 апреля 2026, 10:37 |
Президент клуба, где играют украинцы, подтвердил трансфер Малиновского

Эртугрул Доган назвал имена футболистов, которые продолжат карьеру в составе «Трабзонспора»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган назвал имена двоих футболистов, которые продолжат карьеру в Суперлиге после завершения нынешнего сезона.

«Бордово-синие» подпишут полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который защищает цвета итальянского «Дженоа», и вингера немецкого «Кельна» Тьерри Карадениза.

«Как мы уже говорили, мы осуществили два трансфера – Малиновский и Карадениз. В ближайшие дни будут новые трансферы, переговоры продолжаются.

Я не могу назвать конкретные имена, но надеюсь, что в ближайшем будущем мы продолжим подписывать игроков один за другим», – сообщил Доган.

Ожидается, что Малиновский присоединится к «Трабзонспору» на правах свободного агента и подпишет контракт на три года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 31 матч (шесть голов, три ассиста).

В составе турецкого клуба уже выступают два футболиста из Украины – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Эртугрул Доган Арсений Батагов Александр Зубков Руслан Малиновский Дженоа Кельн трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A свободный агент
Николай Тытюк Источник: NTV Spor
