Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Хавбек может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиноский может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, турецкий клуб предложил 32-летнему футболисту контракт на три года, переговоры находятся на финальной стадии. Руслан к команде может присоединиться на правах свободного агента, его соглашение с «Дженоа» истекает по окончанию сезона.
В составе «Трабзонспора» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.
В текущем сезона на счету Руслана Малиновского 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился шестью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Динамо» может перейти в «Трабзонспор».
🚨🇹🇷 EXCLUSIVE: Trabzonspor are in advanced talks to sign Ruslan Malinovskyi as free agent.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026
Three year contract offered and talks at final stages with Ukrainian midfielder who can leave Genoa in June. pic.twitter.com/tZ50B8TE69
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
