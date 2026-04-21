Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил

21 апреля 2026, 17:24 | Обновлено 21 апреля 2026, 17:45
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиноский может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб предложил 32-летнему футболисту контракт на три года, переговоры находятся на финальной стадии. Руслан к команде может присоединиться на правах свободного агента, его соглашение с «Дженоа» истекает по окончанию сезона.

В составе «Трабзонспора» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

В текущем сезона на счету Руслана Малиновского 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился шестью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Динамо» может перейти в «Трабзонспор».

Даниил Кирияка
 Скоро кінець кар'єри,як на більші гроші то треба йти.
