Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиноский может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб предложил 32-летнему футболисту контракт на три года, переговоры находятся на финальной стадии. Руслан к команде может присоединиться на правах свободного агента, его соглашение с «Дженоа» истекает по окончанию сезона.

В составе «Трабзонспора» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

В текущем сезона на счету Руслана Малиновского 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился шестью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Динамо» может перейти в «Трабзонспор».