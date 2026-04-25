Сладкая месть. Ливерпуль с голами Исака и Вирца обыграл Кристал Пэлас
«Мерсисайдцы» прервали серию неудач против лондонцев
25 апреля «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» определили сильнейшего в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги.
Подопечные Арне Слота на стадионе «Энфилд» впервые в сезоне смогли обыграть «орлов» – 3:1.
«Мерсисайдцы» забивали только в первом тайме, показав слабый перформанс после перерыва.
Счет открыл Александр Исак, который в последний раз отличался голом ещё в 2025 году. Удвоил преимущество Эндрю Робертсон, для которого эти матчи являются последними в составе клуба.
«Орлы» претендовали на камбэк на 71-й минуте, сократив отставание. Лондонцы были близки к ничьей, но хозяевам повезло – штанга после опасного момента под конец матча.
Финальную точку поставил Флориан Вирц на 90+6 минут и снял все вопросы.
Английская Премьер-лига. 34-й тур, 25 апреля
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 3:1
Голы: Исак, 35, Робертсон, 40, Вирц, 90+6 – Муньос, 71
