Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сладкая месть. Ливерпуль с голами Исака и Вирца обыграл Кристал Пэлас
Чемпионат Англии
Ливерпуль
25.04.2026 17:00 – FT 3 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 апреля 2026, 18:58 | Обновлено 25 апреля 2026, 19:05
261
0

Сладкая месть. Ливерпуль с голами Исака и Вирца обыграл Кристал Пэлас

«Мерсисайдцы» прервали серию неудач против лондонцев

25 апреля 2026, 18:58 | Обновлено 25 апреля 2026, 19:05
261
0
Сладкая месть. Ливерпуль с голами Исака и Вирца обыграл Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» определили сильнейшего в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги.

Подопечные Арне Слота на стадионе «Энфилд» впервые в сезоне смогли обыграть «орлов» – 3:1.

«Мерсисайдцы» забивали только в первом тайме, показав слабый перформанс после перерыва.

Счет открыл Александр Исак, который в последний раз отличался голом ещё в 2025 году. Удвоил преимущество Эндрю Робертсон, для которого эти матчи являются последними в составе клуба.

«Орлы» претендовали на камбэк на 71-й минуте, сократив отставание. Лондонцы были близки к ничьей, но хозяевам повезло – штанга после опасного момента под конец матча.

Финальную точку поставил Флориан Вирц на 90+6 минут и снял все вопросы.

Английская Премьер-лига. 34-й тур, 25 апреля

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» 3:1

Голы: Исак, 35, Робертсон, 40, Вирц, 90+6 – Муньос, 71

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Кристал Пэлас Александер Исак Эндрю Робертсон Даниэль Муньос Флориан Вирц
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем