Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 апреля «Ливерпуль» проведет поединок против «Кристал Пэласа» в 34-м туре Английской Премьер-лиги.

Матч состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Перед началом встречи «Ливерпуль» занимает пятое место (55 очков), «Кристал Пэлас» – 13-е (43 очка).

В последний раз команды встречались 29 октября 2025 года в рамках 1/8 финала Кубка лиги. Та встреча завершилась позорным домашним поражением «Ливерпуля» – 0:3.

У «мерсисайдцев» есть дополнительная мотивация взять реванш, ведь в этом сезоне «Ливерпуль» уступил «орлам» во всех трех матчах – в Суперкубке, АПЛ и Кубке лиги.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

