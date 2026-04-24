  4. Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
25.04.2026 17:00
24 апреля 2026, 19:59 | Обновлено 24 апреля 2026, 20:01
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 25 апреля в 17:00 по Киеву

В субботу, 25 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

После прошлогоднего чемпионского сезона результаты клуба значительно ухудшились. За 33 игры текущего розыгрыша Премьер-лиги мерсисайдцам удалось добыть в борьбе 55 баллов, что пока позволяют им находиться на 5-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от конкурентов «снизу» пока достаточно безопасно – по меньшей мере 5 очков. В Кубке Англии «Ливерпулю» удалось обыграть «Барнлси», «Брайтон» и «Вулверхемптон», однако в четвертьфинале клуб уступил «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

В Лиге чемпионов клубу также удалось пройти в четвертьфинал, однако на этой стадии «Ливерпуль» проиграл «ПСЖ» с общим счетом 4:0.

Достаточно привычные для себя результаты демонстрируют лондонцы в текущем сезоне Премьер-лиги. После 33-х поединков чемпионата Англии на балансе «орлов» есть только 43 очка, пока позволяют им находиться на 13-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны еврокубков за 5 туров до завершения сезона составляет 6 баллов. В национальном кубке «Кристалл Пэлас» проиграл полупрофессиональному «Максфилду» со счетом 2:1.

В Лиге конференций англичанам удалось квалифицироваться уже к стадии полуфинала. В 1/2 их ждет противостояние с донецким «Шахтером».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Кристалл Пэлас». На балансе «орлов» 3 победы, 1 поединок завершился вничью, а в 1 матче победил «Ливерпуль».

Интересные факты

  • В последних 7-х играх «Кристалл Пэлас» 4 раза хранил ворота сухими.
  • В последних 15-х матчах на Энфилде «Ливерпуль» проиграл всего дважды.
  • В 3/4 предыдущих матчах «Ливерпуля» было забито меньше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.77 по линии БК betking.

